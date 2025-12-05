Indiana se casa com cadáver do namorado e acusa a família de matá-lo
Reprodução
Indiana se casa com cadáver do namorado e acusa a família de matá-lo

Um caso que chocou a Índia e ganhou repercussão internacional ocorreu na cidade de Nanded, no estado de Maharashtra, onde uma jovem de 21 anos “se casou” simbolicamente com o corpo do namorado momentos antes da cremação dele. As informações são do Hindustan Time.

Aanchal Mamidwar realizou a cerimônia após a morte de Saksham Tate, que teria sido assassinado pelo próprio pai e irmãos da garota devido à oposição da família ao relacionamento por diferenças de casta.

Em declarações à imprensa local, Aanchal afirmou que a união representava a vitória do amor mesmo após a morte.

Jovem se casa com namorado morto após crime por caste na Índia
Indian Today
Jovem se casa com namorado morto após crime por caste na Índia


“Nosso amor venceu, mesmo com a morte de Saksham. Meu pai e meus irmãos perderam”, disse.

Ela anunciou ainda que pretende viver na casa da família do namorado como nora, mantendo o compromisso assumido no ritual simbólico. Vídeos do momento se espalharam pelas redes sociais e comoveram internautas em todo o país.

Segundo a polícia, o crime aconteceu na noite de quinta-feira (4), na região de Old Ganj. Após descobrir que a filha planejava se casar com Tate, o irmão dela, Himesh Mamidwar, teria efetuado disparos contra o jovem, atingindo suas costelas, e em seguida golpeado sua cabeça com uma pedra ou telha, causando a morte imediata.

As autoridades informaram que Himesh foi preso logo após o crime, junto com o irmão Sahil e o pai, Gajanan Mamidwar.

A polícia também revelou que Saksham e o principal suspeito, Himesh, já haviam sido amigos próximos e possuíam antecedentes criminais.

Na noite de sexta-feira, durante os preparativos para as últimas homenagens ao jovem, Aanchal chegou ao local tomada pelo desespero e decidiu realizar o ritual.

Em público, passou cúrcuma no corpo do namorado, tradição indiana associada às cerimônias de casamento e aplicou vermelhão em sua própria testa, símbolo de mulher casada, declarando-se oficialmente unida a ele.


Em entrevista, a jovem pediu que o pai e os irmãos sejam condenados à pena máxima pelo que chamou de “assassinato a sangue frio”. Para Aanchal, mesmo com o fim trágico, o gesto foi uma forma de eternizar o relacionamento.

“Ele pode ter morrido, mas o nosso amor continua vivo”, afirmou.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2025-12-05/indiana-se-casa-com-cadaver-do-namorado-e-acusa-a-familia-de-mata-lo.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes