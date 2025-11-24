Reprodução/New York Post Kirill Tereshin, o "Popeye Russo"





Kirill Tereshin, de 29 anos, o fisiculturista conhecido como “Popeye Russo”, enfrenta uma situação crítica: uma infecção severa, associada ao uso de esteroides, colocou em risco ambos os seus braços e reacendeu o debate sobre os métodos extremos usados para aumentar a musculatura.

De acordo com o New York Post, o ginasta postou imagens dos bíceps “estourados” e precisa realizar várias cirurgias de enxerto para salvar os braços, porém, a cirurgia só pode ser quando a infecção melhore.

As operações precisam ser realizadas por um cirurgião especialista em cirurgia reconstrutiva e um Cirurgião plástico, os paramédicos informaram que, provavelmente, o tempo para que Tereshin se estabilize está se esgotando, caso não seja realizada a tempo, Kirill pode perder os braços.

Kirill Tereshin injeta Synthol, um óleo injetável que aumenta o volume do músculo de forma artificial, desde 2017 e ganhou manchetes ao redor do mundo, sendo conhecido como “popeye russo” devido aos braços de 60,96cm e por ter semelhança com o personagem.

As injeções provocaram fibrose e necrose tecidual devido à reação de rejeição do organismo ao produto.