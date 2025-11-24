Reprodução Moreia gigante é devolvida ao mar após flagra de pescadores

Um vídeo publicado por um pescador viralizou nas redes sociais ao mostrar o momento em que uma moreia gigante é devolvida ao mar após ser capturada acidentalmente. Nas imagens, os pescadores aparecem manuseando o animal com cautela enquanto tentam direcioná-lo de volta para a água. A cena impressiona pela dimensão da moreia e pela força necessária para controlá-la sem causar ferimentos.

Segundo quem registrou o flagrante, a intenção sempre foi devolver o animal ao mar assim que fosse possível.

As moreias são peixes ósseos de corpo alongado, musculoso e sem escamas, conferindo a aparência semelhante à de uma serpente. Possuem dentes afiados e visão limitada, mas contam com excelente olfato para localizar presas como peixes, crustáceos e polvos.

Apesar do visual agressivo, não costumam atacar humanos sem provocação e passam boa parte do tempo escondidas em fendas de rochas ou recifes.





Moreia-verde

Entre as espécies mais conhecidas está a moreia-verde (Gymnothorax funebris), comum em áreas tropicais e subtropicais do Atlântico. Diferentemente do que o nome sugere, sua coloração real não é verde: o tom aparece devido à secreção protetora que cobre sua pele e que, ao refletir a luz, dá esse aspecto esverdeado.

A moreia-verde pode ultrapassar 2 metros de comprimento e é uma das maiores representantes do grupo. Apesar de intimidante, tem papel essencial no equilíbrio ecológico dos recifes, controlando populações de outras espécies.