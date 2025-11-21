Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump Donald Trump reagiu a vídeo de políticos da oposição sobre militares

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quinta-feira (20) seis parlamentares democratas de adotarem um comportamento “punível com a morte”.

Os políticos, todos veteranos das Forças Armadas ou da área de inteligência, divulgaram um vídeo pedindo que militares norte-americanos defendam a Constituição e se recusem a cumprir “ordens ilegais”.

Entenda a reação

O caso repercutiu após a publicação de um vídeo na última terça (18), na conta da senadora Elissa Slotkin no X (antigo Twitter). Ela aparece com o senador Mark Kelly (Arizona) e os deputados Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander e Chrissy Houlahan se dirigindo diretamente aos membros das Forças Armadas, que, segundo eles, estão “sob enorme pressão”.

No vídeo, os parlamentares se apresentam, destacam suas credenciais militares e afirmam que o governo Trump “está colocando as Forças Armadas contra cidadãos americanos”. Eles pedem que militares “recusem ordens ilegais” e “defendam as leis”.

“O povo americano precisa que vocês defendam nossas leis e a Constituição”, disse a senadora no vídeo. Segundo a agência de notícias AP News, todos os parlamentares que aparecem nas imagens são vistos como possíveis candidatos a cargos mais altos, e a gravação ampliou a visibilidade deles no cenário político.

Reação do presidente

Trump comentou o caso nesta quinta (20) ao compartilhar publicações de aliados e adicionar críticas ao episódio. O vídeo foi divulgado enquanto o governo norte-americano tenta empregar tropas da Guarda Nacional em diversas cidades do país.

Ao comentar o vídeo, Donald Trump disse que o conteúdo era “muito ruim e perigoso para o país”. Em outra publicação, escreveu: “Comportamento sedicioso de traidores!!! Prisão??? Punível com morte.”





O presidente também compartilhou mais de uma dezena de críticas ao vídeo, incluindo uma mensagem que dizia: “enforquem-nos — George Washington faria isso!!”.

Questionada sobre as declarações, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou à AP News que a mensagem dos democratas poderia “talvez ser punível por lei”. Para ela, incentivar militares a “desafiar a cadeia de comando e desobedecer ordens legais” é “muito perigoso”.