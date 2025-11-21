Uma expedição científica em Sumatra, na Indonésia, terminou em comoção após um grupo de botânicos localizar um exemplar extremamente raro da Rafflesia hasseltii , espécie gigante e parasita conhecida por ser mais vista por tigres do que por humanos. A descoberta foi registrada em vídeo e divulgada pela Universidade de Oxford.
O momento mais marcante ocorreu quando Septian “Deki” Andrikithat, caçador de flores indonésio que participa da busca há 13 anos, caiu de joelhos chorando ao encontrar o exemplar recém-aberto. Ao lado dele estava o britânico Dr. Chris Thorogood, professor associado de Biologia da Universidade de Oxford.
“Momentos como este são eletrizantes”, disse Thorogood ao The Post. “A trilha foi dura e a flor tão especial que ficamos profundamente emocionados.”
Segundo a universidade, a equipe caminhou “dia e noite por florestas patrulhadas por tigres” até encontrar o que descrevem como um “santo graal botânico”. No vídeo, após a cena de emoção, a imagem corta para a enorme flor vermelha com manchas brancas abrindo suas pétalas, lembrando uma criatura saída do filme A Pequena Loja dos Horrores.
“Isso é incrível”, afirmou Andrikithat, ainda emocionado, ao relembrar a trajetória de mais de uma década. “Sou o cara mais sortudo do mundo”, completou Thorogood.
O pesquisador descreveu a experiência de observar a flor em silêncio como “algo de outro planeta”. A raridade do momento se explica pela natureza efêmera da espécie: o botão leva até nove meses para se desenvolver e permanece aberto apenas por alguns dias.
“E este abriu bem diante de nossos olhos”, contou. “A probabilidade disso acontecer… eu nem saberia calcular.”
De acordo com o Oxford Botanic Garden & Arboretum, a Rafflesia é totalmente parasita, vivendo dentro de uma espécie de cipó tropical e surgindo na superfície apenas para florescer. Como se não bastasse sua aparência incomum, ela também exala um forte odor de carne podre, o que lhe rendeu o apelido de “flor-cadáver”. O cheiro atrai moscas, que acreditam ter encontrado um local para depositar ovos, mas acabam polinizando a planta inadvertidamente.
Existem mais de 40 espécies desse gênero. A Rafflesia arnoldii, também nativa de Sumatra, detém o título de maior flor do mundo, podendo chegar a quase um metro de diâmetro. Entretanto, quase todas as espécies estão gravemente ameaçadas pela destruição de habitat.
“Por depender de outras plantas e por ser extremamente difícil de cultivar e conservar em jardins botânicos, a Rafflesia corre um risco particular”, alerta o departamento botânico da universidade.