Fotógrafo captura flor "alien" após 13 anos procurando

Uma expedição científica em Sumatra, na Indonésia, terminou em comoção após um grupo de botânicos localizar um exemplar extremamente raro da Rafflesia hasseltii , espécie gigante e parasita conhecida por ser mais vista por tigres do que por humanos. A descoberta foi registrada em vídeo e divulgada pela Universidade de Oxford.

O momento mais marcante ocorreu quando Septian “Deki” Andrikithat, caçador de flores indonésio que participa da busca há 13 anos, caiu de joelhos chorando ao encontrar o exemplar recém-aberto. Ao lado dele estava o britânico Dr. Chris Thorogood, professor associado de Biologia da Universidade de Oxford.

“Momentos como este são eletrizantes”, disse Thorogood ao The Post. “A trilha foi dura e a flor tão especial que ficamos profundamente emocionados.”

Segundo a universidade, a equipe caminhou “dia e noite por florestas patrulhadas por tigres” até encontrar o que descrevem como um “santo graal botânico”. No vídeo, após a cena de emoção, a imagem corta para a enorme flor vermelha com manchas brancas abrindo suas pétalas, lembrando uma criatura saída do filme A Pequena Loja dos Horrores.

“Isso é incrível”, afirmou Andrikithat, ainda emocionado, ao relembrar a trajetória de mais de uma década. “Sou o cara mais sortudo do mundo”, completou Thorogood.

O pesquisador descreveu a experiência de observar a flor em silêncio como “algo de outro planeta”. A raridade do momento se explica pela natureza efêmera da espécie: o botão leva até nove meses para se desenvolver e permanece aberto apenas por alguns dias.

“E este abriu bem diante de nossos olhos”, contou. “A probabilidade disso acontecer… eu nem saberia calcular.”

De acordo com o Oxford Botanic Garden & Arboretum, a Rafflesia é totalmente parasita, vivendo dentro de uma espécie de cipó tropical e surgindo na superfície apenas para florescer. Como se não bastasse sua aparência incomum, ela também exala um forte odor de carne podre, o que lhe rendeu o apelido de “flor-cadáver”. O cheiro atrai moscas, que acreditam ter encontrado um local para depositar ovos, mas acabam polinizando a planta inadvertidamente.





Existem mais de 40 espécies desse gênero. A Rafflesia arnoldii, também nativa de Sumatra, detém o título de maior flor do mundo, podendo chegar a quase um metro de diâmetro. Entretanto, quase todas as espécies estão gravemente ameaçadas pela destruição de habitat.

“Por depender de outras plantas e por ser extremamente difícil de cultivar e conservar em jardins botânicos, a Rafflesia corre um risco particular”, alerta o departamento botânico da universidade.