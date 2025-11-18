Reprodução Homem confunde crocodilo com estátua e é atacado; assista

Um turista de 29 anos ficou gravemente ferido após entrar, por engano, no recinto de um crocodilo em um parque ecológico no sul das Filipinas. O incidente ocorreu no Kabug Mangrove Park and Wetlands, localizado na província de Zamboanga Sibugay. As informações são do Daily Mail.





Segundo relatos, o visitante ultrapassou uma cerca de arame e caminhou por uma área de água rasa acreditando que o crocodilo de 4,5 metros, uma fêmea chamada Lalay, era apenas uma escultura exposta no local. Ele pretendia tirar selfies ao lado do animal quando o réptil avançou inesperadamente.

Testemunhas afirmaram que o crocodilo atacou primeiro o braço do turista, mordendo com força e, em seguida, agarrou sua coxa. O animal chegou a realizar o “rolamento da morte”, manobra típica usada para imobilizar presas.

O homem permaneceu dentro do recinto por cerca de 30 minutos até ser resgatado. Um tratador do parque entrou na área e arremessou um bloco de cimento contra o crocodilo, que então soltou a vítima. O resgate foi descrito como um ato de coragem pelos moradores presentes.

Ainda no local, o turista recebeu atendimento emergencial, com curativos improvisados para conter o sangramento. Depois, foi levado a um hospital da região, onde passou por cirurgia e recebeu mais de 50 pontos nos ferimentos.

De acordo com o sargento Joel Sajolga, da polícia municipal de Siay, o visitante realmente acreditou que Lalay fosse uma peça decorativa. Funcionários estavam nas proximidades, mas não conseguiram impedir que ele invadisse o espaço restrito.





A administração do parque afirmou que irá reforçar a segurança e instalar novas placas de alerta.

Moradores disseram que o homem pretendia posar ao lado do crocodilo para registrar uma foto, e que a imobilidade do animal pode ter contribuído para a confusão.