GoFound Me Bebê perde a língua após confundir mamadeira com soda cáustica





Um bebê sofreu um ataque cardíaco, queimaduras internas e perdeu metade da língua depois de ingerir acidentalmente soda cáustica, pensando que era leite. Sam Anwar Alshameri tinha apenas 13 meses quando se aproximou da mãe sem fazer barulho, que limpava o banheiro do apartamento, e bebeu soda cáustica de uma garrafa branca no chão. As informações são do Mirror.

O bebê sofreu queimaduras graves nas vias aéreas, lábios, boca e língua, e 27 médicos e enfermeiros lutaram para salvar sua vida, em maio. Ele passou dois meses na UTI e ficou impossibilitado de comer, beber ou falar. Seus lábios estão quase completamente cicatrizados devido às queimaduras, conta o pai.

Nadeen Alshameri, de 37 anos, pai de quatro filhos e morador de Highgate, Birmingham (Inglaterra), disse que Sam precisa de uma cirurgia complexa e criou uma página no GoFundMe para ajudar a família. O funcionário do armazém contou que sua esposa, Mukhtara, de 27 anos, estava limpando o banheiro enquanto seus quatro filhos, de sete, três, um e oito meses, estavam na sala de estar.

Sam entrou atrás dela sem que ela percebesse e pegou a garrafa que ela havia colocado no chão enquanto desentupia a pia e a banheira.

“Ela não o viu atrás dela”, disse Nadeen . “Ele pensou que a garrafa continha leite. Quando percebemos o que tinha acontecido, ele já estava se queimando.”

Sam ingeriu o produto de limpeza de ralos e sofreu queimaduras internas graves, que colocaram sua vida em risco.

“Quando fomos ao hospital, as vias aéreas e a boca dele estavam queimando; ele não consegue falar”, disse Nadeen.

“Disseram-me que nunca tinham visto nada parecido. Precisaram encontrar o melhor médico, pois era a primeira vez que isso acontecia.”

O pequeno Sam foi levado às pressas para o Hospital Infantil e Feminino de Birmingham. No pronto-socorro, ele sofreu uma parada cardíaca.

“O coração dele parou por quase três minutos”, disse o pai. "Eles o reanimaram e o levaram para a UTI. Nunca vou esquecer aquele momento."

Os médicos foram obrigados a remover o tubo de alimentação do nariz de Sam e inserir um tubo permanente diretamente em seu estômago. Sua boca começou a se fechar completamente e agora ele só tem uma pequena abertura, muito pequena para engolir alimentos ou líquidos.

"Eles não conseguem ver dentro da boca dele", disse ele. "Eles não sabem o que está acontecendo porque cada médico me diz uma coisa diferente."

Ele diz que Sam está na fila de espera para uma cirurgia reconstrutiva urgente, sem data confirmada, mas já recebeu alta do hospital e está sendo cuidado em casa.

"O NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) me disse que estamos em boas mãos, mas nada acontece", disse ele. "Disseram que poderia ser na semana que vem, no mês que vem, e eu simplesmente não sei. Não posso esperar mais. Meu filho está doente."





Ele afirma que alguns médicos disseram que a cirurgia pode ser possível, enquanto outros dizem que é muito cedo, e alguns simplesmente não sabem porque nunca trataram um caso como o do seu filho. Nadeen quer levar o filho a especialistas na Alemanha e na Turquia.

“Com o aluguel, a comida, tudo, minha esposa e eu estamos apenas sobrevivendo”, disse ele. “Não consigo juntar dinheiro suficiente para uma cirurgia no exterior. Preciso de ajuda."

“Estou muito preocupado com meu filho. Ele é meu bebê. Só quero que ele fique bem.”