Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia Homem levava periquitos sedados em roupas íntimas para fronteira

Um cidadão americano foi indiciado por contrabando federal após tentar cruzar a fronteira dos Estados Unidos com periquitos ameaçados de extinção escondidos e fortemente sedados dentro da roupa íntima, segundo autoridades norte-americanas. As informações são do NY Post.

Jesse Agus Martinez, que vive em Tijuana, tentava entrar no país pelo posto de Otay Mesa em 23 de outubro, quando um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) “percebeu um volume incomum na região da virilha”, informou o Departamento de Justiça do Distrito Sul da Califórnia.

De acordo com os registros obtidos pelo CBP, Martinez, de 35 anos, já tinha histórico de tentar contrabandear aves para dentro dos EUA. Desviado para uma inspeção secundária, ele afirmou repetidas vezes aos agentes que o volume era seu “pirrin”, gíria em espanhol para pênis.

A revista, no entanto, revelou dois sacos de pano, cada um contendo um periquito-testa-laranja juvenil, dentro de sua roupa íntima. Os pássaros estavam inconscientes e fortemente sedados, mas ainda respiravam.

Agentes do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA identificaram as aves como pertencentes a uma espécie considerada ameaçada desde 2005, nativa do oeste do México e da Costa Rica. Os filhotes foram atendidos por Serviços Veterinários na região fronteiriça e, depois, transferidos para um centro de quarentena do Departamento de Agricultura.





Segundo os procuradores, caso fossem contrabandeados com sucesso, os periquitos não passariam por quarentena para triagem de doenças potencialmente perigosas, como a gripe aviária, altamente contagiosa e possivelmente fatal.

Martinez foi indiciado na sexta-feira por um grande júri federal sob a acusação de Importação Contrária à Lei. Se condenado, pode enfrentar até 20 anos de prisão e multa de US$ 250 mil (R$ 1.324.125).