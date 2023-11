Agência Brasil Os trajes em verde e amarelo se tornaram uma marca do empresário





Durante o julgamento em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou (novamente) a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e também de seu ex-candidato a vice-presidente, Walter Braga Netto, Alexandre de Moraes, na posição de presidente do TSE, ironizou as roupas do empresário e cabo eleitoral de Bolsonaro, Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan.

No último dia 7 de setembro, quando Bolsonaro foi acusado de fazer uso político de uma celebração oficial em Brasília à qual deveria comparecer na posição de chefe de Estado. Na ocasião, Hang subiu à tribuna e se posicionou entre Bolsonaro e o presidente de Portugal.







“O presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral, vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito, para fazer campanha”, disse Alexandre, que classificou o episódio como uma “vergonha”.

“Se não bastasse a primeira vergonha, do verde periquito, nós tivemos a segunda. Desfile de tratores em um ato cívico-militar. Será que se atletas de bicicleta pedissem, ou carros antigos… Tratores por quê? Para demonstrar apoio.”