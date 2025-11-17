Um avião da United Airlines que seguia de Dallas para Chicago, nos EUA, precisou fazer um pouso de emergência no Missouri, neste domingo (16), depois de um passageiro relatar a presença de uma bomba na bagagem de sua esposa, segundo autoridades e veículos de imprensa locais.
O passageiro foi detido, embora sua identidade e possíveis acusações ainda não terem sido divulgadas. As informações foram obtidas pelo NY Post.
Ameaça de bomba
O voo United 380 foi desviado para o Aeroporto Internacional de St. Louis Lambert por volta das 8h40 (horário local), após o homem fazer a declaração. Em nota ao jornal NY Post, a companhia aérea confirmou que o pouso ocorreu devido a uma “possível preocupação de segurança”.
Todos os 119 passageiros foram evacuados da aeronave e permaneceram no saguão do aeroporto após o pouso. Equipes antibombas foram enviadas ao Boeing 737-700 e vasculharam o avião por mais de duas horas em busca de artefatos explosivos.
A United afirmou que a aeronave foi liberar para seguir para o seu destino após as equipes de segurança concluírem a inspeção e não encontrarem nada perigoso. O voo decolou novamente no início da tarde e chegou a Chicago sem novos incidentes.
Situação recorrente
Nas últimas semanas, uma série de ameaças de bomba causaram transtornos em voos nos EUA. Em 4 de novembro, uma ligação anônima ameaçou explodir um voo da United ao pousar no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, na Virgínia, caso controladores não entregassem US$ 500 mil em criptomoedas.
Mais tarde, no mesmo dia, um avião da Delta Airlines foi evacuado no LaGuardia, em Nova York, após a tripulação relatar outra ameaça de bomba.
Em ambos os casos, medidas como suspensão de voos ou desvio de rotas foram feitos, causando transtornos aos passageiros.