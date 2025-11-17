Reprodução via NY Post Avião da companhia United Airlines

Um avião da United Airlines que seguia de Dallas para Chicago, nos EUA, precisou fazer um pouso de emergência no Missouri, neste domingo (16), depois de um passageiro relatar a presença de uma bomba na bagagem de sua esposa, segundo autoridades e veículos de imprensa locais.

O passageiro foi detido, embora sua identidade e possíveis acusações ainda não terem sido divulgadas. As informações foram obtidas pelo NY Post.

Ameaça de bomba

O voo United 380 foi desviado para o Aeroporto Internacional de St. Louis Lambert por volta das 8h40 (horário local), após o homem fazer a declaração. Em nota ao jornal NY Post, a companhia aérea confirmou que o pouso ocorreu devido a uma “possível preocupação de segurança”.

Todos os 119 passageiros foram evacuados da aeronave e permaneceram no saguão do aeroporto após o pouso. Equipes antibombas foram enviadas ao Boeing 737-700 e vasculharam o avião por mais de duas horas em busca de artefatos explosivos.

A United afirmou que a aeronave foi liberar para seguir para o seu destino após as equipes de segurança concluírem a inspeção e não encontrarem nada perigoso. O voo decolou novamente no início da tarde e chegou a Chicago sem novos incidentes.

Situação recorrente

Nas últimas semanas, uma série de ameaças de bomba causaram transtornos em voos nos EUA. Em 4 de novembro, uma ligação anônima ameaçou explodir um voo da United ao pousar no Aeroporto Nacional Ronald Reagan, na Virgínia, caso controladores não entregassem US$ 500 mil em criptomoedas.





Mais tarde, no mesmo dia, um avião da Delta Airlines foi evacuado no LaGuardia, em Nova York, após a tripulação relatar outra ameaça de bomba.

Em ambos os casos, medidas como suspensão de voos ou desvio de rotas foram feitos, causando transtornos aos passageiros.