Instagram Avião militar com 20 pessoas a bordo pega fogo e cai

Vídeos compartilhados nas redes sociais revelam o momento dramático em que um avião militar C-130 Hércules começa a se despedaçar no céu antes de cair na região da fronteira entre Geórgia e Azerbaijão. As imagens, que rapidamente viralizaram nesta terça-feira (11), mostram partes da fuselagem se soltando enquanto a aeronave perde sustentação. As informações são da Aeroinbr.

Primeiro parágrafo: Vídeos compartilhados nas redes sociais revelam o momento dramático em que um avião militar C-130 Hércules começa a se despedaçar no céu antes de cair na região da fronteira entre Geórgia e Azerbaijão. pic.twitter.com/tnm5fr0gXw — iG (@iG) November 11, 2025





Identificado sob a matrícula 68-01609, o quadrimotor pertencia à Força Aérea da Turquia e havia decolado do Azerbaijão pouco antes do acidente. De acordo com dados de plataformas de rastreamento, o C-130 estava em voo estável a 24 mil pés de altitude e havia deixado o solo cerca de 30 minutos antes de seu sinal desaparecer repentinamente.

O Ministério da Defesa Nacional da Turquia confirmou a queda em nota oficial.

“Nossa aeronave de transporte militar C-130, que decolou do Azerbaijão com destino à Turquia, caiu na fronteira entre a Geórgia e o Azerbaijão. As operações de busca e resgate já foram iniciadas em coordenação com as autoridades competentes do Azerbaijão e da Geórgia”, informou a pasta.





Os 20 passageiros a bordo morreram. Especialistas em aviação alertam que análises técnicas podem levar dias ou até semanas, já que será necessário recuperar destroços e a caixa-preta da aeronave para esclarecer o que ocorreu.

As autoridades locais e equipes turcas continuam mobilizadas na região. Novos detalhes devem ser divulgados à medida que as investigações avançarem.