Reprodução/Facebook Alexander e Serena Wurm

Pai e filha morreram após queda de avião na Flórida (EUA), na última segunda-feira (10). Alexander Wurm, de 52 anos, e Serena, de 22, estavam em missão humanitária e transportavam na aeronave suprimentos para as vítimas do furacão Melissa, na Jamaica.

Os dois estavam a bordo de um, que caiu pouco tempo após a decolagem em um lago da cidade de Coral Springs. O momento do acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível perceber o momento em que o bimotor começa a perder altitude e, em seguida, atingindo o lago, que fica próximo a residências. Segundo informações do jornal inglês The Guardian,, cuja sede é nas Ilhas Cayman.

Em nota publicada no Facebook, o Ignite the Fire se referiu a Serena como “um farol de empatia e esperança, inspirando todos ao seu redor com seu compromisso humanitário”.

Esta não seria a primeira viagem à Jamica. Dias antes do acidente, Wurm embacou para realiar entregas de suprimentos após os estragos provocados pela passagem do furacão Melissa, em 28 de outubro. Nesta quarta-feira (12), equipes de resgate continuam trabalhando no local do acidente para recolhimento dos destroços da aeronave.



