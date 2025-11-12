Alexander e Serena Wurm
Pai e filha morreram após queda de avião na Flórida (EUA), na última segunda-feira (10). Alexander Wurm, de 52 anos, e Serena, de 22, estavam em missão humanitária e transportavam na aeronave suprimentos para as vítimas do furacão Melissa, na Jamaica.

Os dois estavam a bordo de um bimotor Beechcraft King Air, que caiu pouco tempo após a decolagem em um lago da cidade de Coral Springs. O momento do acidente foi registrado por uma câmera de segurança.

Nas imagens é possível perceber o momento em que o bimotor começa a perder altitude e, em seguida, atingindo o lago, que fica próximo a residências.  Segundo informações do jornal inglês The Guardian, Alexander Wurm era fundador do ministério Ignite the Fire, cuja sede é nas Ilhas Cayman. 

Em nota publicada no Facebook, o Ignite the Fire se referiu a Serena como “um farol de empatia e esperança, inspirando todos ao seu redor com seu compromisso humanitário”. 

Esta não seria a primeira viagem à Jamica. Dias antes do acidente, Wurm embacou para realiar entregas de suprimentos após os estragos provocados pela passagem do furacão Melissa, em 28 de outubro. Nesta quarta-feira (12),  equipes de resgate continuam trabalhando no local do acidente para recolhimento dos destroços da aeronave. 


