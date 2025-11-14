Antonio Cruz/Agência Brasil Mineradora foi responsabilizada por riscos que resultaram na tragédia de Mariana

A Justiça britânica decidiu nesta sexta-feira (14) que a mineradora BHP é legalmente responsável pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015. Os advogados que representam mais de 620 mil autores buscam indenização de até 36 bilhões de libras ( R$ 250 bilhões).

A decisão da Alta Corte de Londres afirmou que elevar a altura da barragem sem condições de segurança foi a “causa direta e imediata” do rompimento, tornando a BHP responsável pela tragédia. As informações foram divulgadas pela agência de notícias Reuters.

Ação no Reino Unido

Centenas de milhares de brasileiros, dezenas de prefeituras e cerca de duas mil empresas moveram ação contra a BHP pelo colapso da barragem, uma das acionistas da Samarco, em parceria com a Vale.

A empresa anunciou que vai recorrer e seguir contestando o processo. O presidente da BHP Minerals Americas, Brandon Craig, afirmou em nota que 240 mil autores da ação em Londres “já foram indenizados no Brasil”, o que, segundo ele, deve “reduzir significativamente o tamanho e o valor das demandas” no Reino Unido.

Os advogados dos autores acusaram a BHP de tentar “cinicamente” evitar responsabilidades desde o início do megaprocesso, iniciado em outubro.

A BHP diz que o processo em Londres repete ações e programas de reparação que já existem no Brasil. Na primeira semana do julgamento, o governo brasileiro assinou um acordo de R$ 170 bilhões (US$ 31 bilhões) com a BHP, a Vale e a Samarco.

A empresa afirma ainda que já gastou quase R$ 63 bilhões em reparações, indenizações e pagamentos a autoridades públicas desde 2015.

Tragédia de Mariana

Agência Brasil Rompimento de barragem em Mariana foi o maior desastre ambiental do Brasil





O desastre, considerado o pior da história ambiental do Brasil, liberou cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos, causando a morte de 19 pessoas. O acidente também desalojou milhares, devastou áreas de mata e contaminou todo o curso do Rio Doce, que se estende por centenas de quilômetros.

No último dia 5, a tragédia de Mariana completou 10 anos. Ao todo, foram 49 municípios atingidos direta ou indiretamente.





O valor da indenização será decidido pelo tribunal britânico em um outro julgamento, marcado para outubro de 2026. Segundo o portal Financial Times, a BHP e a Vale concordaram em dividir as quantias indenizatórias.

No Brasil, a BHP e a Vale já pagaram R$ 68 bilhões a pessoas afetadas pelo desastre e a autoridades públicas, incluindo 575 mil pessoas físicas que receberam cerca de US$ 31 bilhões.