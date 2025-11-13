Michelle Valente/enviada especial do Portal iG ONU cobra Brasil por mais segurança na COP30

Após o protesto que marcou o segundo dia da COP30, a Organização das Nações Unidas (ONU) enviou uma carta ao governo brasileiro pedindo providências diante de falhas na segurança e problemas estruturais identificados durante a conferência do clima, realizada em Belém.

Em resposta, a Casa Civil da Presidência da República afirmou que “todas as solicitações da ONU têm sido atendidas” e que o Governo Federal mantém diálogo constante com a organização internacional para garantir o bom andamento do evento (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).

O órgão, responsável por coordenar as ações do governo ligadas à COP30, ressaltou ainda que não participou das decisões tomadas pelas forças de segurança pública relacionadas aos protestos registrados no local.

“A Casa Civil não esteve envolvida na tomada de decisão das forças de segurança pública referente aos protestos”, informou o comunicado.

A segurança interna da chamada “Blue Zone", área sob controle direto das Nações Unidas dentro da conferência é de responsabilidade do Departamento das Nações Unidas para Segurança e Proteção (UNDSS).

O protesto, que ocorreu na última terça-feira (12), reuniu manifestantes de organizações ambientais e movimentos sociais. Durante a mobilização, houve momentos de tensão entre os participantes e as forças de segurança, o que gerou preocupação entre delegações estrangeiras e levou à manifestação formal da ONU.

A COP30, que reúne representantes de quase 200 países, segue até o dia 21 de novembro com o objetivo de avançar em compromissos globais de combate às mudanças climáticas e de transição para uma economia de baixo carbono.

Veja a nota da Casa Civil na íntegra:



''A segurança interna da Blue Zone está a cargo do Departamento das Nações Unidas para Segurança e Proteção (UNDSS, na sigla em inglês), que define como serão protegidas todas as áreas em seu interior.

Destacamos que todas as solicitações da ONU têm sido atendidas e, ontem (12), os Governos Federal e Estadual, juntamente com o UNDSS, realizaram a reavaliação dos meios e quantitativos policiais para preservação dos perímetros de segurança, áreas Laranja e Vermelha, da COP30 que também foram ampliados.

Reposicionamento e ampliação de forças:

•⁠ ⁠Ampliação do espaço intermediário entre as Zonas Azul e Verde para aumentar a prevenção de incidente semelhantes.

•⁠ ⁠Ação conjunta da Força Nacional e Polícia Federal nesse espaço.

•⁠ ⁠Fortalecimento do perímetro com instalação de gradis, barreiras metálicas e estruturas de contenção adicionais em pontos vulneráveis.

Climatização dos espaços:

•⁠ ⁠Instalação de novos aparelhos de ar-condicionado nas tendas.

•⁠ ⁠Unidades adicionais do modelo sprint nas salas com falhas de climatização.

Correção na estrutura:

•⁠ ⁠Não houve alagamento do local do evento, e sim ocorrências localizadas, como goteiras;

•⁠ ⁠Vazamentos foram causados por rompimento de calhas no Mídia Center e Posto de Saúde 2, que já foram prontamente reparados, com substituição e vedação das estruturas.

Todas as questões vêm sendo tratadas diariamente nos pontos de controle realizados em conjunto com a UNFCCC, garantindo a correção contínua de temas inerentes a um evento dessa dimensão.''