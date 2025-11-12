Departamento do Xerife do Condado de Palm Beach/Casa Branca Jeffrey Epstein, à esquerda, e Donald Trump, à direita

Segundo e-mails publicados pelo Congresso dos EUA nesta quarta-feira (12), Jeffrey Epstein alegou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “passou horas” em sua casa com uma vítima de abuso e “sabia” de suas condutas.

Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, fez um comunicado classificando as acusações como uma tentativa de difamar o presidente e "desviar a atenção das conquistas históricas de Trump". Leavitt também afirma que a vítima mencionada nas mensagens se trata de Virginia Giuffre, reiterou que o presidente não esteve envolvido com nenhuma irregularidade e sempre foi cordial com ela.

Em abril de 2011, Epstein disse a sua assistente e confidente Ghislaine Maxwell, por e-mail: “Quero que você perceba que o cachorro que não latiu é Trump”. Também acrescentou que uma vítima não identificada passou horas na casa dele e não foi mencionada uma única vez. Ghislaine foi condenada por acusações relacionadas à facilitação dos crimes cometidos por Epstein.

De acordo com os democratas do Congresso, os e-mails levantam dúvidas sobre a relação entre Epstein e Trump. O bilionário afirma em uma das mensagens que Trump “sabia sobre as meninas”, que foram, em sua maioria, identificadas pelos investigadores posteriormente como menores de idade.

Epstein, em outro e-mail divulgado, reflete sobre como deveria responder à imprensa sobre sua relação com Trump, na época que começou a ganhar notoriedade política nacional.

A Casa Branca acusou os democratas do Congresso de vazamento seletivo dos e-mails para manchar a reputação do Presidente Trump.

O caso Epstein se tornou uma crise do governo Trump, onde a população americana, incluindo apoiadores, pedem a publicação de todos os documentos ligados ao caso.

Trump, em período de campanha, chegou a prometer a divulgação da suposta “lista” com os nomes de todos que participaram do esquema.

Após a divulgação de alguns documentos do caso, a pressão sobre o assunto aumentou e o presidente passou a negar a existência da lista, chamando de “idiota” quem ainda se importava com o caso, mesmo após ter ajudado a inflamar o caso com teorias da conspiração. Em maio, Trump foi avisado pelo Departamento de Justiça que ele aparecia nos documentos de Epstein.

O caso de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein foi um empresário dos Estados Unidos, conhecido por ter muitos contatos com celebridades, políticos e empresários de alto nível. Foi acusado por ter abusado de mais de 250 menores de idade e de operar uma rede de exploração sexual. Foi preso em julho de 2019 e tirou a própria vida um mês depois dentro de sua própria cela, segundo as autoridades dos EUA.



