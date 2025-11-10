By Heart Alimento infantil é ligada a infecção grave e acende alerta

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) disparou um alerta urgente a pais e responsáveis após a identificação de um surto de botulismo associado a lotes específicos da fórmula infantil ByHeart Whole Nutrition. As informações são da USA Today.

As autoridades de saúde detectaram um aumento incomum de casos desde agosto, envolvendo pelo menos 13 bebês em 10 estados norte-americanos. Embora não haja registro de mortes, o órgão recomenda que o uso de dois lotes do produto seja interrompido imediatamente.

A investigação, conduzida em parceria com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e órgãos estaduais e locais, apontou os lotes 206VABP/251261P2 e 206VABP/251131P2 como potencialmente ligados aos casos. O produto, vendido na internet e em grandes redes varejistas, está passando por análises laboratoriais, mas os resultados finais ainda devem levar algumas semanas.

Segundo a FDA, os responsáveis devem buscar atendimento médico sem demora caso bebês que consumiram a fórmula apresentem sinais compatíveis com botulismo, doença rara, porém grave. Entre os sintomas estão dificuldade para mamar, perda de tônus da cabeça, dificuldade para engolir e expressão facial reduzida. A agência lembra que os sinais podem surgir semanas após o consumo.

Apesar da gravidade do alerta, a FDA afirma que a ByHeart representa menos de 1% do mercado de fórmulas infantis no país, descartando riscos imediatos de desabastecimento. O cenário atual reacende as preocupações registradas em 2022, quando uma crise de escassez forçou os EUA a importar o produto da Europa após a paralisação de uma fábrica por contaminação.

Diante da investigação, a ByHeart anunciou um recolhimento voluntário dos dois lotes. A fundadora e presidente da empresa, Mia Funt, destacou que a medida foi tomada “por excesso de cautela”. Em comunicado, ela afirmou que nem a empresa nem as agências reguladoras confirmaram a presença de toxinas ou esporos de botulismo nos produtos, mas a retirada do mercado ocorre para “eliminar qualquer risco potencial e garantir o máximo de segurança”.





A FDA informou que os 13 casos associados à fórmula foram identificados nos estados de Arizona, Califórnia, Illinois, Minnesota, Nova Jersey, Oregon, Pensilvânia, Rhode Island, Texas e Washington. Segundo a ByHeart, 83 episódios de botulismo infantil foram notificados no período analisado, embora apenas 13 tenham ligação direta com a fórmula.

As autoridades continuam monitorando a situação e reforçam que qualquer suspeita deve ser reportada imediatamente para evitar complicações graves na saúde dos bebês.