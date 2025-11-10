Reprodução/Divulgação/Polícia Federal PF identifica cinco foragidos entre trabalhadores da COP30.

A Polícia Federal (PF) identificou cinco pessoas foragidas entre os candidatos a trabalhar na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que teve início nesta segunda-feira (10), em Belém.

A ação faz parte do plano de segurança integrado que envolve as demais forças de segurança pública, e tem como objetivo garantir que todos os profissionais que atuem no evento não apresentem ações judiciais em curso e estejam devidamente regularizados.

De acordo com a Polícia Federal, 25.694 nomes foram pesquisados, entre prestadores de serviço, fornecedores e outros profissionais envolvidos na organização da conferência. Desse total, 725 apresentam algum tipo de anotação negativa.

As cinco pessoas com mandado de prisão em aberto não foram selecionadas para trabalhar no evento.





De acordo com a Polícia Federal, as verificações cruzam dados de bases criminais e administrativas. Após a checagem, os resultados foram enviados à coordenação da COP30, responsável por tomar as medidas cabíveis.

A COP é o evento mais importante das Nações Unidas para a discussão e negociação das mudanças climáticas e deve atrair cerca de 60 mil pessoas na capital paraense entre lideranças globais, jornalistas, cientistas, representantes indígenas e membros da sociedade civil.