O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) discursou na abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorreu nesta segunda-feira (10), em Belém. Ele citou o tornado que assolou o Paraná no último final de semana para ilustrar tragédias relacionadas ao avanço das mudanças climáticas.

"A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro. É uma tragédia do presente. O furacão Melissa que fustigou o Caribe e o tornado que atingiu o Estado do Paraná, no Sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruição. Das secas e incêndios na África e na Europa às enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis."

Em sua fala, Lula afirmou que é necessário impor uma nova derrota aos negacionistas e aproveitou para alfinetar países que financiam guerras.

"A COP 30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas."

Segundo o presidente, sem o Acordo de Paris, o mundo estaria fadado a um aquecimento catastrófico de quase cinco graus até o fim do século.

"Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a um grau e meio na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr", alertou Lula.

Sem citar nomes, o presidente alfinetou líderes de nações desenvolvidas que fianciam guerras e, com isso, deixam que os repasses para a agenda climática fiquem comprometidos.

"Se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema que mata do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado”, criticou o presidente.





O valor de 1,3 trilhão de dólares citado por Lula em seu discurso, corresponde a meta anual definida em 2015, durante o Acordo de Paris, necessária para implementar as medidas de adaptação climática e transição energética que possibilitariam limitar o aquecimento global à 1,5°C acima dos níveis pré-industriais até 2035.

Chamado à Ação

Em seu discurso, Lula explicou que o Chamado à Ação está dividido em três partes. A primeira é um apelo para que os países signatários do Acordo de Paris cumpram os compromissos, como formular as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). As NDCs são planos nacionais que definem quanto e como cada país pretende reduzir suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

A segunda parte é voltada para implementação e aceleração da ação climática. Já a terceira parte consiste em convocar a comunidade internacional a colocar as pessoas no centro da agenda climática.

"O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanços. O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação", alertou Lula.