FreePik Enfermeiro é condenado por matar pacientes e ter menos trabalho

Um enfermeiro de cuidados paliativos foi condenado à prisão perpétua na Alemanha após ser considerado culpado pelo assassinato de dez pacientes e pela tentativa de homicídio de outros 27. O caso chocou o país e reacendeu debates sobre a segurança e a fiscalização em hospitais. As informações são da BBC.

De acordo com a promotoria, o profissional, cujo nome não foi divulgado, aplicava doses excessivas de analgésicos e sedativos com o intuito de reduzir sua carga de trabalho durante os turnos noturnos. As investigações indicam que ele escolhia pacientes com necessidades mais intensas de cuidado para administrar as substâncias.

Os crimes ocorreram entre dezembro de 2023 e maio de 2024 em um hospital da cidade de Würselen, no oeste do país. O homem atuava na instituição desde 2020, após concluir sua formação como enfermeiro em 2007. Autoridades informaram que outros episódios suspeitos em sua carreira também estão sendo apurados.

Durante o julgamento, realizado no tribunal de Aachen, promotores descreveram o acusado como irritadiço e carente de empatia, principalmente com pacientes que exigiam maior atenção. Segundo a acusação, ele “decidia quem vivia ou morria”, aplicando intencionalmente doses letais de morfina e midazolam para se livrar de tarefas consideradas cansativas.

O tribunal classificou os crimes como de “particular gravidade de culpa”, o que impede o condenado de solicitar liberdade condicional após 15 anos de prisão, prazo que normalmente permite o pedido em casos de prisão perpétua na Alemanha. Apesar da decisão, ele ainda pode recorrer da sentença.

As autoridades locais informaram que novas autópsias e exumações estão sendo realizadas para verificar se o número de vítimas pode ser maior. Caso novas mortes sejam confirmadas, o enfermeiro poderá responder por homicídios adicionais.







