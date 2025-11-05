Reprodução Capa do New York Post associa novo prefeito de NY ao comunismo

A vitória de Zohran Mamdani para prefeito de Nova York foi ironizada pelo New York Post, um dos principais jornais dos Estados Unidos. A capa desta quarta-feira (5) associa o democrata ao comunismo, com o título "The Red Apple".

A frase faz referência ao apelido da cidade, "The Big Apple", e à cor vermelho, associada historicamente à esquerda. A publicação tem outro trocadilho, com nome do filósofo Karl Marx, um dos principais teóricos do comunismo.

O jornal fez uma montagem com o rosto de Mamdani sobre o corpo de uma figura erguendo o martelo e a foice, símbolo da antiga União Soviética.

Reações

As eleições aconteceram nesta terça-feira (4) e tiveram a maior participação popular em quase um século, com mais de 2 milhões de votos.

Com 89% das urnas apuradas, Mamdani foi oficializado vencedor com 50,3% dos votos, contra 41,6% do ex-governador independente Andrew Cuomo e 7,1% do republicano Curtis Sliwa.

O presidente Donald Trump, crítico declarado de Mamdani, reagiu à escalada do então candidato antes mesmo das eleições. Ele publicou em suas redes que seria "altamente improvável" enviar fundos federais a Nova York "caso o comunista Zohran Mamdani vença".

Após a apuração, o mandatário publicou apenas ".... e assim, começa!", provavelmente em referência ao bloqueio que ameaçou dias antes.

Após a vitória, o prefeito eleito fez várias críticas a Trump e disse que a cidade "pode mostrar ao país como derrotá-lo".

Quem é Zohran Mamdani

Zohran Kwame Mamdani, de 34 anos, será o 111º prefeito de Nova York. O mais jovem em mais de um século, ele é também o primeiro muçulmano a chefiar o Executivo da maior cidade dos EUA.

Nascido em Kampala, Uganda, ele é filho de uma indiana com um ugandês. Passou parte da infância na África do Sul e mudou-se para Nova York aos sete anos, no bairro Queens.

A carreira política começou em 2020, ao ser eleito deputado estadual pelo Partido Democrata. Filiado aos Socialistas Democráticos da América, ele é um dos representantes da ala mais radical da sigla.

Durante o mandato, defendeu medidas de controle de aluguéis, expansão do transporte público e aumento de impostos para os mais ricos.





Na campanha para a prefeitura, apostou no uso de redes sociais e na fluência em seis idiomas para falar com nova-iorquinos e imigrantes sobre custo de vida, moradia e transporte.

Ele assume o cargo em 1º de janeiro de 2026.