Reprodução/CBS 13 Carta enviada a pacientes

O maior plano de saúde do estado do Maine, nos Estados Unidos, enviou por engano, 531 cartas a pacientes vivos informando que eles haviam falecido. As informações são da CBS 13.

O erro, segundo a própria MaineHealth, ocorreu por uma falha em seu sistema de computador. As correspondências, destinadas a familiares, continham instruções sobre como resolver questões relacionadas à herança e dívidas do suposto falecido.

Além das cartas, a empresa também realizou ligações para alguns dos pacientes afetados, segundo a emissora CBS 13.

Uma das pessoas afetadas, moradora da cidade de Sanford, contou à emissora que se assustou ao abrir o envelope.

“ Foi bem perturbador abrir aquilo. Por que eles diriam que eu estava morta? ”, relatou. A mulher, que preferiu não se identificar, afirmou ainda: “ Eu nem estive no hospital por nada sério que pudesse me fazer morrer .”

Segundo a mulher, ao ligar para o setor de Serviços Financeiros ao Paciente, foi informada de que a empresa já tinha conhecimento do problema.

“ O homem no telefone disse que estava ciente do erro e comentou: ‘Fico feliz em saber que você ainda está viva e bem’. E eu respondi: ‘Sim, eu também’ ”, contou à emissora.

Posicionamento da empresa

A MaineHealth confirmou o incidente e assegurou que, em nenhum momento, os pacientes foram registrados como mortos em seus prontuários.

A empresa também informou que começou a enviar mensagens de retratação e a entrar em contato por telefone com os atingidos para esclarecer o equívoco.

A paciente de Sanford informou que possui uma conta em aberto com o provedor de saúde, o que explica o envio da correspondência originalmente criada para notificar familiares sobre dívidas de pessoas falecidas.

As cartas, no entanto, chegaram a pessoas que continuam vivas, gerando confusão e preocupação entre os destinatários.





Conteúdo da carta

Confira abaixo o conteúdo da carta completo cedido pela paciente à CBS 13:

"Gostaríamos de estender nossas condolências pelo falecimento [...]

Estamos entrando em contato para mantê-lo informado sobre os próximos passos relacionados à(s) conta(s) mencionada(s) acima. Para auxiliar no processo de resolução do espólio, a MaineHealth fez uma parceria com uma empresa chamada DCM Services. Um representante da DCM Services poderá entrar em contato por telefone ou correio para determinar quem está gerenciando o espólio e fornecer orientação sobre as opções disponíveis para a quitação da(s) conta(s).

Saiba que, como membro da família ou terceiro que está auxiliando no espólio, você não é pessoalmente responsável por esta dívida. A DCM Services pode ser contatada gratuitamente pelo telefone 1-877-326-5674; de segunda a quinta-feira, das 7h00 às 19h00, e sexta-feira, das 7h00 às 17h00, horário CST.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais suporte, nossa equipe também está aqui para ajudar. Por favor, não hesite em nos contatar pelo telefone 1-866-804-2499, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 16h30, horário EST.

Atenciosamente,

MaineHealth Patient Financial Services (Serviços Financeiros ao Paciente da MaineHealth)."

