Reprodução/ Rai News Operação de resgaste após desabamento na Torre dei Conti, em Roma

A Torre dei Conti, localizada no Largo Corrado Ricci, no Fórum Imperial de Roma, desabou parcialmente durante as obras de reforma, nesta segunda-feira (03). As informações são do jornal Rai News.





Devido ao desabamento, um homem de 64 anos teve traumatismo craniano e recebeu atendimento dos bombeiros. Enquanto outro operário permanece preso sob os escombros, consciente e respondendo aos chamados das equipes de resgate.

Três trabalhadores que estavam no andaime também ficaram retidos após o colapso, mas foram posteriormente resgatados pelo Corpo de Bombeiros com um caminhão-escada, sem sofrer ferimentos.

Durante as operações de resgate, um segundo desabamento ocorreu no momento em os bombeiros tentavam retirar o trabalhador preso nos escombros.

De acordo com o jornal Rai News, os socorristas conseguiram escapar a tempo por uma janela. As investigações estão em andamento para apurar as causas do incidente.

Uma das hipóteses apontadas é o colapso interno da estrutura. As operações foram suspensas temporariamente, e o edifício está sendo inspecionado com drones por precaução, diante do risco de novos desabamentos.

O primeiro colapso foi o de um ramal construído na década de 1930, enquanto o segundo teria sido causado pelo desabamento de uma laje de piso interna.

A Procuradoria de Roma investiga não apenas lesão corporal culposa, mas também o crime de causar um desastre por negligência.





Retomada das operações de resgate

As operações de resgate do trabalhador ainda preso foram retomadas, embora os bombeiros enfrentem dificuldades.

A área foi totalmente isolada pelas forças de segurança, incluindo polícia, carabineiros, polícia municipal e o Departamento de Proteção Civil, e, segundo as autoridades, o resgate deverá ser um processo demorado.

Usando um caminhão com escada, os bombeiros tentaram diversas vezes alcançar a janela voltada para a Via dei Fori Imperiali, de onde buscavam resgatar o homem, quando ocorreu o segundo desabamento, interrompendo temporariamente as operações.

Os socorristas precisaram retornar ao solo em duas ocasiões, provavelmente devido à fragilidade da estrutura.

Unidades USAR do Corpo de Bombeiros, especializadas em operações de resgate urbano, chegaram ao Largo Ricci às 14h30, do horário local. USAR é a sigla para Urban Search and Rescue, um programa que reúne profissionais treinados para resgatar pessoas em áreas desabadas ou afetadas por desastres.

O prefeito Roberto Gualtieri esteve no local assim que soube da notícia. O ministro da Cultura, Alessandro Giuli, também se fez presente.

De acordo com o jornal Rai News, a embaixada romena informou que a esposa do trabalhador preso se encontra no Largo Corrado Ricci, recebendo assistência de funcionários consulares. Espeleólogos italianos conseguiram se comunicar com o homem e as operações de resgate continuam.

Torre dei Conti

A Torre dei Conti, em Roma, é uma construção medieval situada no Largo Corrado Ricci, no bairro Monti, próxima à área arqueológica dos Fóruns Imperiais.

Foi construída por volta de 858 por Pietro dei Conti di Anagni, sobre as ruínas do Tempio della Pace, um antigo templo romano. Em 1203, o Papa Inocêncio III ampliou a torre para sua família, os Condes de Segni, uma das mais influentes da Idade Média.

A torre, originalmente com mais de 50 metros de altura e conhecida como "Torre Maggiore" , era revestida com placas de travertino provenientes dos Fóruns Imperiais, parte das quais foi posteriormente removida no século XVI para a construção da Porta Pia.

Projetada como uma torre-residência fortificada, a Torre dei Conti tinha a função de controlar um importante cruzamento e simbolizar o poder da Igreja, protegendo as procissões papais entre a Basílica de São Pedro e o Mar Túmulo de Latrão.

Ao longo dos séculos, a construção sofreu danos provocados por terremotos (entre 1349 e 1644), incêndios e modificações urbanas, reduzindo sua altura original para cerca de 29 metros.

No final do século XVII, a torre recebeu reforços estruturais com contrafortes, mas acabou sendo abandonada e passou a ter usos secundários, como depósito.

Atualmente, a torre se encontra em processo de restauração, com a expectativa de se tornar um museu dedicado à história da Torre dei Conti e da família dos Condes de Segni.

Restauração da torre

O projeto de restauração, orçado em 6,9 milhões de euros e financiado pelo Plano Nacional de Recuperação e Restauração ( PNRR), focou na recuperação estrutural, restauração, medidas de segurança e preservação da torre medieval e sua seção subterrânea.

As intervenções tinham como objetivo valorizar o imóvel e torná-lo acessível ao público, funcionando como um museu dedicado às fases mais recentes dos Fóruns Imperiais e como Centro de Serviços para a Área Arqueológica Central.

Desde 2006, quando os escritórios públicos foram desocupados, a torre não recebia manutenção e estava em completo abandono, com deterioração interna e externa. Antes dos dois desabamentos desta terça-feira (03), a conclusão da restauração estava prevista para 30 de junho de 2026.