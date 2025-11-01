Reprodução/Youtube Maior veleiro do mundo

O maior veleiro de carga do mundo concluiu sua primeira travessia do Atlântico na última quinta-feira (30). O veleiro conhecido como Neoliner Origin, de quase 450 pés de comprimento, chegou ao porto de Baltimore com sua carga de veículos Renault, navios franceses e outras mercadorias.

A tripulação do Neoliner Origin teve que confiar parcialmente em seu motor para a travessia após uma tempestade daificar a ré do barco. Jean Zanottini, CEO da Leoline, afirmou que levará cerca de seis meses para entender melhor seu desempenho, e alegou que a propulsão eólica é muito interessante para tais travessias já que é uma energia gratuita disponível em todos os lugares.

"Nem sempre na mesma quantidade, é claro, mas é previsível e não afeta nenhum outro lugar. Você não está contando com uma infraestrutura muito grande em terra para preparar combustível livre de carbono. Por exemplo, vocês são mais independentes. Então, é muito interessante para embarcações de pequeno e médio porte e pretendemos provar isso com este primeiro navio piloto", afirmou.

O Neoliner Origin pode transportar até 5.300 toneladas de carga e tem uma velocidade de cruzeiro comercial de 11 nós. O barco tem como objetivo operar, mês a mês, operações entre a Europa e a América do Norte. A empresa francesa de engenharia naval More foi a responsável pelo projeto do navio.

Embora os sistemas recentes de propulsão eólica, como os do Neoliner Origin, sejam mais eficientes na redução de emissões, o National Clean Maritime Research Hub do Reino Unido afirmou que também existem outros sistemas, como adicionar velas aos barcos existentes.

