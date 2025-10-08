Reprodução/CBMRR Caminhão do CBMRR

Um menino de 3 anos morreu carbonizado após um incêndio na casa onde morava, no bairro Caimbé, zona Oeste de Boa Vista, na tarde desta terça-feira (7). A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR) e pela Polícia Civil ao Portal iG.

A mãe da criança, uma jovem de 28 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz com resultado morte. Segundo a Polícia Civil, a mulher deixou o filho sozinho em casa para comprar rosquinhas em uma padaria próxima. Em depoimento, ela não soube informar por quanto tempo permaneceu fora.

Incêndio

O CBMRR informou que o fogo começou por volta das 16h30 e destruiu parte da residência. Os agentes foram acionados às 16h38 e usaram um Trem de Socorro - composto por um caminhão de combate a incêndio, uma viatura de resgate e um oficial de operações - para controlar as chamas.

De início, os bombeiros acreditavam que não havia vítimas, mas uma moradora chegou depois e disse que havia uma criança dentro da casa. Após buscas, o corpo do menino foi encontrado totalmente carbonizado em um dos cômodos.

A perícia da Polícia Civil, o Instituto de Medicina Legal (IML) e agentes da Delegacia Geral de Homicídios (DGH) estiveram no local, assim como a perícia de incêndio dos Bombeiros e uma guarnição da Polícia Militar, que isolou a área.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML, onde passará por exame necroscópico. As causas do incêndio continuam sob investigação.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil de Roraima informa que o caso do incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira, 7, em uma residência localizada no bairro Caimbé, em Boa Vista, foi apresentado no Plantão Central I.

Durante a ocorrência, foi lavrado auto de prisão em flagrante em desfavor de R.S.F., mulher de 28 anos, pela prática do crime de abandono de incapaz com resultado morte, previsto no artigo 133, § 2º e 3º do Código Penal.

De acordo com as investigações preliminares, R.S.F. teria saído de casa deixando o filho, de 3 anos, sozinho no imóvel, que posteriormente foi tomado por um incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas a criança foi encontrada carbonizada em um dos cômodos da residência.

Testemunhas relataram que a mãe não estava presente no momento do incêndio e chegou ao local apenas após a chegada dos bombeiros e do pai da vítima, que estava trabalhando. Em interrogatório no Plantão Central I, a conduzida afirmou ter saído rapidamente para comprar rosquinhas em uma padaria próxima, mas não soube informar o tempo exato em que permaneceu fora.

A Delegacia-Geral de Homicídios também esteve no local, mas, por não se tratar de um crime doloso contra a vida, o procedimento foi remetido ao Plantão Central I.

As causas do incêndio serão apuradas em laudo técnico pelo Corpo de Bombeiros Militar de Roraima.

A mãe da criança será apresentada nesta quarta-feira, 8, na Audiência de Custódia.

Nota do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima informa que foi acionado às 16h38 para atender uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Caimbé.

Ao chegar no local, testemunhas informaram aos militares da instituição que o veículo havia sido retirado da residência em chamas, que foram contidas por meio do uso de Trem de Socorro composto pelo Caminhão de Combate a Incêndio, Resgate e Oficial de Operações.

Ainda segundo a equipe que atendeu a ocorrência, inicialmente acreditava-se que não haviam vítimas no local, no entanto, uma moradora que chegou posteriormente informou que havia uma criança de 04 anos dentro da residência.

Diante do relato, a guarnição fez a busca no local e localizou a criança carbonizada, já sem vida. A perícia da Polícia Civil de Roraima, bem como agentes do Instituto de Medicina Legal e da Delegacia Geral de Homicídios compareceram ao local para os procedimentos de praxe.





Também estiveram na residência a perícia de incêndio do CMBRR e uma guarnição da Polícia Militar de Roraima que realizou isolamento do local e contenção de populares.