Deb Brown Garrafa com cartas da Primeira Guerra é achada após 108 anos

Duas mensagens em garrafa escritas por soldados australianos a caminho dos campos de batalha da França, durante a Primeira Guerra Mundial, foram encontradas mais de um século depois em uma praia no oeste da Austrália. As informações são da CNN americana.

A descoberta foi feita pela família Brown no dia 9 de outubro, na praia de Wharton Beach, próxima à cidade de Esperance. Deb Brown contou que o marido, Peter, e a filha, Felicity, encontraram a garrafa da marca Schweppes durante uma das expedições de quadriciclo em que o trio costuma recolher lixo do litoral.

“Fazemos muita limpeza nas praias e nunca deixamos passar nenhum pedaço de lixo. Então, essa garrafa estava ali, esperando para ser recolhida” , disse Deb à imprensa local.

Dentro do vidro grosso e transparente estavam duas cartas escritas a lápis pelos soldados Malcolm Neville, de 27 anos, e William Harley, de 37. As mensagens eram datadas de 15 de agosto de 1916, apenas três dias após o navio de transporte de tropas HMAT A70 Ballarat deixar a cidade de Adelaide com destino à Europa, onde reforçaria o 48º Batalhão de Infantaria da Austrália na Frente Ocidental.

Deb Brown/ AP Garrafa com cartas da Primeira Guerra é achada após 108 anos





Neville morreu em combate um ano depois. Já Harley sobreviveu à guerra, embora tenha sido ferido duas vezes. Ele morreu em 1934, em Adelaide, de um câncer que sua família acredita ter sido causado pelo gás tóxico usado pelos alemães nas trincheiras.

Na carta, Neville pedia que o achado fosse entregue à sua mãe, Robertina Neville, em Wilkawatt, hoje praticamente uma cidade fantasma no sul do país. Harley, cuja mãe já havia falecido, escreveu que o descobridor poderia ficar com a mensagem.

“Que o achador esteja tão bem quanto nós estamos neste momento” , registrou Harley.

Neville, por sua vez, dizia à mãe que estava “se divertindo muito, a comida é muito boa até agora, com exceção de uma refeição que tivemos de enterrar no mar” . Ele também mencionou que o navio estava “balançando muito, mas estamos felizes como nunca” , usando a expressão australiana “happy as Larry”, que significa “muito feliz”.

As cartas estavam assinadas de forma vaga, “Em algum lugar do mar”, escreveu Neville; “Em algum lugar no Bight”, completou Harley, em referência à Grande Baía Australiana, que se estende de Adelaide até Esperance.

vwma Malcolm Alexander Neville alistou-se in 1916.

Deb Brown acredita que a garrafa não percorreu grandes distâncias, permanecendo por mais de 100 anos enterrada nas dunas. O aumento recente da erosão na costa, provocado por fortes ondas, pode ter revelado o objeto.

Apesar da umidade, o papel ainda estava legível, o que permitiu a Brown entrar em contato com os descendentes dos dois soldados.

“A garrafa está em condição impecável, sem sinais de cracas. Se tivesse ficado no mar por tanto tempo, o papel teria se desintegrado com o sol. Não conseguiríamos ler nada” , explicou.

A neta de Harley, Ann Turner, disse ter ficado “absolutamente chocada” com o achado.

“Não conseguimos acreditar. Parece realmente um milagre, como se nosso avô tivesse nos alcançado do túmulo”, afirmou à emissora ABC News.





Já o sobrinho-neto de Neville, Herbie Neville, contou que a descoberta reuniu a família.

“Parece que ele estava animado para ir à guerra. É muito triste o que aconteceu. É triste que tenha perdido a vida” , disse.

“Uau, que homem ele foi” , completou com orgulho.