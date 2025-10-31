Reprodução/via syracuse.com Daniel Waterman sofeu acidente após o carro dirigido pela namorada, Leigha Mumby, bater em uma árvore

Um jovem norte-americano de 22 anos, que seria pai em breve, acordou do coma a tempo suficiente para acusar a namorada de ter provocado de propósito o acidente de carro que o deixou gravemente ferido, na Flórida (EUA).

Daniel Waterman afirmou que Leigha Mumby, sua namorada grávida de 24 anos, teria dito “Não me importo com o que acontecer. Você vai ter o que merece”, momentos antes de dirigir o veículo contra uma árvore.

Acusação surpreendente

Reprodução/redes sociais e departamento de polícia da Flórida Após Daniel acordar do coma e acusar a namorada, Leigha foi presa





O acidente teria sido provocado durante uma discussão enquanto o casal seguia por uma rodovia no condado de Flagler, em 9 de fevereiro, noite em que ocorreu o Super Bowl.

Waterman, que estava no banco do passageiro, entrou em coma após o impacto. Segundo a revista People, ele conseguiu se comunicar com investigadores meses depois, ao acordar do coma em maio, usando uma lousa. Os policiais indicavam as letras na lousa e o jovem reagia emitindo sons, formando palavras para conseguir se comunicar.

A partir disso, ele foi capaz de acusar a namorada como responsável pelo acidente, de acordo com um relatório policial obtido pela revista.

A mãe do rapaz, Heather Waterman, relatou ao site Syracuse.com que o filho conversava por mensagens com um amigo que, assim como ele, torcia para um time de futebol americano da National Football League (NFL), quando o desentendimento começou.

Documentos judiciais apontam que a namorada passou a dirigir de forma imprudente até colidir com violência contra uma árvore. Ela também ficou ferida, mas sobreviveu, assim como o bebê que esperava.

Jovem não resistiu

Após apresentar melhora, o rapaz de 22 anos foi transferido em julho para um hospital em Nova York, mas não resistiu às sequelas e morreu em 8 de outubro em decorrência de uma pneumonia. “Ele nunca desistiu”, disse a mãe em publicação.





Inicialmente acusada de direção imprudente com lesão corporal grave e agressão agravada com arma mortal, Mumby passou a responder também por homicídio culposo com veículo após a morte de Waterman, segundo a polícia.

A família da vítima agora tenta obter a guarda do bebê, informa a imprensa local. A mãe do jovem prometeu lutar na Justiça para comprovar a paternidade do filho e levar a criança para Nova York, onde a família morava.

“Vamos fazer o que for preciso para trazê-la para nós. Ele queria que ela fosse criada com a família dele em Nova York” , afirmou.