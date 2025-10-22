Lina Kivaka/Pexels Lar da Mona Lisa e de inúmeras obras-primas, o Louvre é o museu mais visitado do mundo

O Museu do Louvre, em Paris, reabre nesta quarta-feira (22), três dias após o roubo de oito joias do acervo da coroa francesa, avaliadas em cerca de 88 milhões de euros - o equivalente a mais de R$ 550 milhões.

O museu mais visitado do mundo ficou fechado na segunda-feira (20) e não abriu na terça, como já é de costume. Desde o crime, seguranças armados e cães farejadores reforçam a vigilância no local. O ministro do Interior, Laurent Nuñez, ordenou aumento da segurança em outras instituições culturais da França.

O fechamento gerou frustração entre turistas que já aguardavam na fila na manhã de segunda. Por isso, o governo prometeu reembolsar os visitantes que tiveram a entrada cancelada.

Roubo



O crime ocorreu por volta das 9h30 (madrugada no Brasil), cerca de 30 minutos após a abertura do museu. Segundo as autoridades francesas, quatro homens participaram da ação.

Dois criminosos invadiram o prédio pela fachada voltada ao Rio Sena, com um guindaste acoplado a um caminhão para alcançar uma janela da Galeria de Apolo, onde ficam as joias da coroa francesa. A dupla quebrou os vidros, entrou no local e destruiu as vitrines para retirar as peças.

Em seguida, fugiram em motocicletas com a ajuda de outros ladrões. Ninguém ficou ferido, e os alarmes do museu foram acionados conforme o protocolo de segurança.

O que foi levado

Segundo o Ministério Público da França, nove peças foram retiradas do museu, mas uma delas - a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III - foi recuperada horas depois, danificada, em uma rua próxima ao Louvre.

Entre os itens ainda desaparecidos estão:

Coroa com safiras e quase 2.000 diamantes;

Colar com oito safiras e mais de 600 diamantes, que pertenceu à rainha Maria Amélia;

Colar e brincos de esmeraldas da imperatriz Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão Bonaparte;

Broche com 2.634 diamantes da imperatriz Eugênia, adquirido pelo museu em 2008 por € 6,72 milhões (cerca de R$ 42 milhões).

O item mais valioso do acervo, o diamante Regent, de 140 quilates e avaliado em cerca de R$ 377 milhões, não foi levado.

Suspeitos



Até o momento, ninguém foi preso nem identificado. A Promotoria de Paris coordena as investigações, que contam com o apoio de um departamento especializado no combate ao tráfico de bens culturais.

Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas, e os investigadores avaliam se houve envolvimento interno, pois os ladrões usavam coletes amarelos como os de funcionários do museu.





A promotora Laure Beccuau afirmou à Reuters que todas as hipóteses estão sendo consideradas. Uma das linhas de investigação aponta que o roubo pode ter sido encomendado por um colecionador privado. Outra,que há possível ligação com o crime organizado, que usaria as joias em um esquema de lavagem de dinheiro.