NOAA De acordo com o NHC, Melissa se move lentamente para o oeste-noroeste

O furacão Melissa atingiu a categoria 5 nesta segunda-feira (27) no mar do Caribe e a meaça países da região com ventos de até 260 km/h, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). Essa é a classificação mais alta na escala Saffir-Simpson, que mede a intensidade desse tipo de fenômeno.

Agora o furacão se aproxima da Jamaica, onde o governo deu ordem de evacuação obrigatória em Kingston, Porto Real e outros locais. As autoridades também abriram 900 abrigos para a população. Os dois aeroportos internacionais do país foram fechados no domingo (26), devido aos riscos graves de inundações e deslizamentos.

"Ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas vão piorar na Jamaica ao longo do dia e durante a noite", informou o NHC em boletim divulgado às 6h (horário de Brasília).

Potencial catastrófico na Jamaica

O fenômeno deve chegar na Jamaia na terça-feira (28) e seguir para Cuba e as Bahamas até quarta (29). Segundo o NHC, esse pode ser o furacão mais forte da história recente na Jamaica, com previsão de até 76 centímetros de chuva.

"Muitas dessas comunidades não vão sobreviver a esta enchente. Kingston é extremamente baixa, e nenhuma área está imune", alertou Desmond McKenzie, vice-presidente do Conselho de Gestão de Riscos de Desastres da Jamaica.

Algumas regiões do leste do país podem ter até 1 metro de chuva, enquanto o oeste do Haiti pode ter 40 centímetros, segundo o centro norte-americano.

Outros países atingidos

A tempestade já provocou fortes chuvas na República Dominicana, onde uma pessoa morreu, 750 casas foram danificadas e mais de 3,7 mil pessoas ficaram desalojadas.

No Haiti, o fenômeno matou três pessoas e destruiu plantações em três regiões, inclusive 15 hectares de milho, quando mais da metade da população enfrenta insegurança alimentar. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) alertou que as enchentes ameaçam a próxima safra e podem agravar o problema da fome no país.





Em Cuba, o furacão deve chegar pelo leste na terça. Um alerta de furacão foi emitido para as províncias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo e Holguín, e há alerta de tempestade tropical em Las Tunas. São esperados até 51 centímetros de chuva.s.