Redes Sociais - 10.03.2023 Uma adolescente de 15 anos e dois jovens de 21 e 19 anos foram detidos após atos anti-higiênicos no Japão

Uma adolescente de 15 anos e dois jovens de 19 e 21 anos foram detidos na região de Aichi , no Japão , após uma série de brincadeiras em retaurantes com esteiras giratórias de suhi. Os atos, que foi considerados anti-higiênicos , causaram indignação nas redes sociais e estão sendo chamados de " terrorismo do sushi ".

Segundo a polícia, os três jovens estão sendo acusados de "obstrução de negócios" contra um grande restaurante da rede Kura Sushi. Desde que os vídeos foram divulgados e viralizaram na internet, o local recebeu inúmeras queixas de clientes.

Um dos vídeos mostra um dos integrantes do trio tirando um pedaço de sushi de um prato e colocando inteiro na boca, logo depois, ele bebe molho de soja diretamente da garrafa que é dividida pelos clientes.

Já em outra gravação, um dos jovens aparece lambendo uma garrafa de molho de soja e a borda de um copo e depois colocando-o de volta na esteira giratória.

Após tomar ciência da situação, o restaurante Kura Sushi obrigou os funcionários a realizarem uma limpeza de emergência no local, o que dificultou a operação normal do restaurante, de acordo com autoridades.

Até o momento, as detenções foram as primeiras relacionadas ao assunto no Japão. O caso causou indignação no país que é conhecido por seus rígidos padrões de higiene e limpeza.

A "obstrução de negócios" pode resultar em pena de até três anos de prisão no Japão, no entanto, até agora, nenhuma acusação foi apresentada oficialmente.

A rede Kura Sushi, que tem quase 500 estabelecimentos pelo Japão, ação policial que deteve os jovens. Eles acreditam que isso deve inibir práticas parecidas no futuro

