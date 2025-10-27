Facebook Mulher morre após ser resgatada de ilha nos EUA após incêndio em barco

Uma mulher de 73 anos morreu um dia depois de ser resgatada pela Guarda Costeira dos Estados Unidos, junto de dois familiares, após o grupo ficar preso em uma ilha isolada em Massachusetts. Eles haviam nadado até o local depois que o barco da família pegou fogo durante a madrugada de segunda-feira (20). As informações são da Fox News.

Segundo o canal Boston 25 News, Cynthia Sullivan morreu na quinta-feira (24) em decorrência dos ferimentos sofridos no incidente. A informação foi confirmada por um parente em uma publicação no Facebook.

O incêndio começou enquanto Cynthia, o marido Patrick Sullivan, de 72 anos, e o filho do casal, Tyler, de 37, dormiam a bordo da embarcação de 9 metros, chamada The Third Wave. O cachorro da família, que os alertou sobre as chamas, não sobreviveu ao fogo.

Fox News Mulher morre após ser resgatada de ilha nos EUA após incêndio em barco





O trio conseguiu escapar a nado e chegou até a ilha de Naushon, localizada a cerca de 6 km de Martha’s Vineyard. Queimados e feridos, eles se abrigaram em um celeiro abandonado, onde permaneceram por mais de 24 horas.

Na manhã de quarta-feira (22), o rádio marítimo da família foi levado pelas ondas até a costa. Com isso, Tyler conseguiu enviar um pedido de socorro:

“Mayday, mayday, mayday, nosso barco afundou em Tarpaulin Cove. Pegou fogo enquanto dormíamos e mal conseguimos escapar” , disse ele em transmissão à Guarda Costeira.



Uma equipe de resgate foi enviada de helicóptero e levou os três sobreviventes para o Hospital Cape Cod, em Hyannis.

Os Sullivan haviam partido de Falmouth, Massachusetts, na sexta-feira anterior, e planejavam retornar na terça. Um parente comunicou o desaparecimento quando eles não chegaram em casa e as tentativas de contato por celular, que havia afundado com o barco, caíam direto na caixa postal.

A Guarda Costeira informou que diversas agências participaram das buscas, mas os sinais dos telefones só puderam ser localizados após o contato de rádio feito por Tyler.

Em uma homenagem nas redes sociais, Chris Sullivan, outro filho do casal, lamentou a morte da mãe e relatou o estado de saúde dos familiares.

“Ela se foi em paz. Tocamos John Mellencamp para ela, seu artista favorito. Isso dói mais do que eu poderia imaginar, mas estamos unidos em família. Meu pai está acordado e respirando por conta própria. Meu irmão salvou os dois, ele não gosta de ser chamado de herói, mas é” , escreveu.







Em nota, o coordenador de busca e resgate Scott Backholm, da Guarda Costeira, destacou que o preparo da família foi decisivo para a sobrevivência.

“O pensamento rápido e o uso de equipamentos adequados permitiram que chamassem ajuda. É importante que navegadores tenham treinamento de primeiros socorros e embarcações equipadas com dispositivos de segurança.”