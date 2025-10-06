Reprodução/Instagram Bruna Araújo morreu aos 30 anos

A Prefeitura de São Bernardo do Campo confirmou nesta segunda-feira (6) a morte de Bruna Araújo de Souza, de 30 anos, internada desde o dia 29 de setembro no Hospital de Clínicas da cidade após ingerir um drinque adulterado com metanol.

A bebida, uma mistura de vodca com suco de pêssego, foi consumida em um bar chamado Villa Jardim, no bairro Taboão, na noite do domingo anterior (28).

Segundo a administração municipal, Bruna apresentou sintomas como náuseas, vômitos, dores estomacais, visão embaçada e dores de cabeça poucas horas após o consumo.

Ela foi inicialmente atendida em uma UPA e, devido à gravidade do quadro, transferida entubada para o hospital.

Durante o período de internação, recebeu tratamento com antídoto para metanol e sessões de hemodiálise.

De acordo com o boletim médico, o hospital abriu protocolo de morte encefálica na sexta (3), após agravamento do quadro clínico.

Exames realizados no dia 5 foram inconclusivos, mas o óbito foi confirmado na manhã desta segunda-feira (6). A paciente estava sob cuidados paliativos desde o fim da semana passada.

A Vigilância Epidemiológica do município informou que, até o momento, foram registradas 78 notificações de suspeita de intoxicação por metanol, com seis mortes confirmadas — incluindo a de Bruna, a única mulher entre as vítimas fatais.

Do total de pacientes atendidos, 13 permanecem internados, e 26 são moradores de São Bernardo.

A investigação conduzida pela Polícia Civil aponta que a bebida consumida no Villa Jardim estava contaminada com metanol, substância altamente tóxica usada indevidamente na adulteração de bebidas alcoólicas. O estabelecimento foi interditado, e outras apreensões foram realizadas na cidade.

O caso de Bruna integra uma série de ocorrências de intoxicação por metanol registradas em diferentes cidades de São Paulo desde o fim de setembro.





Dados

De acordo com levantamentos das autoridades estaduais, foram notificados ao menos 25 casos, com sete confirmações laboratoriais e cinco mortes iniciais, número que subiu após novas análises.

As operações de fiscalização resultaram na apreensão de milhares de garrafas suspeitas e na prisão de dois suspeitos ligados à distribuição das bebidas adulteradas. As principais ocorrências envolvem consumo de vodca, gim e uísque contaminados.

As autoridades sanitárias reforçam que sintomas como visão turva, convulsões, coma e cegueira permanente são comuns em casos de intoxicação por metanol e orientam a população a evitar bebidas de origem desconhecida e a comunicar suspeitas à Vigilância Sanitária.