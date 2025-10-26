Reprodução/São Roque Notícias O Corpo de Bombeiros detalhou que três viaturas foram mobilizadas para a operação de resgate

Um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu em um lago de um pesqueiro na Estrada do Vinho, em São Roque, interior de São Paulo, por volta das 12h40 deste domingo (26). Após a queda, a aeronave permaneceu submersa na água.

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou ao Portal iG que “um helicóptero com duas pessoas a bordo caiu em uma área com água, na tarde deste domingo (26), nas proximidades da Estrada do Vinho, em São Roque. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou três viaturas ao local. Não houve incêndio e uma das vítimas sofreu um ferimento na mão, recebendo atendimento médico. A ocorrência segue em andamento, e o local já está isolado e em segurança.”

Segundo a corporação, “atual. às 12h40, queda de aeronave (helicóptero), Estrada do Vinho, São Roque, 03 viaturas empenhadas, aeronave caiu em região com água, não houve incêndio, 02 pessoas estavam na aeronave, 01 vítima necessitou ser socorrida com ferimento na mão, local em segurança.”

O Centro de Controle Operacional da Rede VOA informou "que registrou a aeronave de asa rotativa prefixo PS-VNT decolando neste domingo (26) do Aeroporto de Jundiaí às 12h05min do horário local com destino a São Roque."

"Por volta das 15h30min foi confirmada a queda da aeronave em um lago de um pesqueiro já na região de São Roque. Havia duas pessoas a bordo, que foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com apoio do helicóptero Águia da PM de Sorocaba apenas com ferimentos leves" , completou.

Não foram divulgadas informações sobre as identidades, idades ou condições de saúde das pessoas envolvidas, além do ferimento registrado em uma das mãos.

Ninguém morreu no acidente





As causas do acidente ainda não foram identificadas. Segundo o CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), órgão da FAB (Força Aérea Brasileira), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PS-VNT.

Em nota enviada ao Portal iG, o CENIPA detalhou que “durante a Ação Inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”.

O órgão acrescentou que o objetivo das investigações é “contribuir para a prevenção de acidentes aeronáuticos, disseminando lições aprendidas por meio dos Relatórios Finais de investigação e, quando aplicáveis, por meio das Recomendações de Segurança.

As atividades não têm o propósito de atribuir culpa ou responsabilidade civil ou criminal por um acidente aeronáutico, mas sim de identificar os possíveis fatores contribuintes relacionados à ocorrência, com o objetivo de preservar vidas por meio do fortalecimento da segurança do transporte aéreo.”

O relatório final da investigação será publicado no Painel SIPAER do CENIPA, disponível no site do órgão, após a conclusão das atividades, cujo prazo dependerá da complexidade do caso.





São Roque está localizado a cerca de 60 km da capital paulista e é conhecido pela produção de vinhos e pelo turismo rural.

A Estrada do Vinho, onde ocorreu o acidente, é uma área de lazer frequentada por moradores e turistas.

Enquanto isso, o local permanece isolado, e as equipes de emergência seguem realizando operações de segurança e salvamento.