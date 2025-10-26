gov Defesa civil

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional ( MIDR) informou que a Interface de Divulgação de Alertas Públicos ( Idap), sistema utilizado pela Defesa Civil para envio de alertas à população em situações de risco, está temporariamente fora do ar.

A previsão é que os serviços sejam restabelecidos até a próxima terça-feira (28).

Durante o período em que a plataforma estiver indisponível, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil segue mobilizado e orienta a população a acompanhar alertas e comunicados sobre riscos e desastres pelos canais oficiais e redes sociais.





A Idap é responsável por integrar diferentes meios de comunicação com a população, incluindo SMS, Telegram, TV por assinatura, Google Alertas Públicos, WhatsApp e o sistema Defesa Civil Alerta, que envia mensagens pop-up diretamente a aparelhos compatíveis em áreas de risco, sem necessidade de cadastro prévio.

A plataforma centraliza e organiza as informações, qualificando a transmissão de recomendações de proteção e preparação em situações de emergência.

Atualmente, cerca de 300 instituições e aproximadamente 1.100 usuários, entre estados e municípios, utilizam a ferramenta para gerar informações preventivas e coordenar ações de resposta a desastres.

A Defesa Civil Nacional reforça que, mesmo durante a atualização da Idap, o monitoramento das condições meteorológicas e dos eventos de risco permanece ativo, garantindo pronta atuação em caso de necessidade e preservando a segurança da população.

O que é um alerta da Defesa Civil?

Os alertas da Defesa Civil são comunicações oficiais que visam prevenir desastres naturais ou minimizar seus impactos.

Eles são emitidos com base em dados meteorológicos, análises de risco e monitoramento de áreas vulneráveis. E podem estar relacionados a diferentes ameaças, como chuvas fortes, deslizamentos de terra, alagamentos, vendavais, secas ou calor extremo.

Para que os alertas cheguem de forma clara e eficiente à população, diferentes tecnologias de monitoramento são utilizadas.

Quando a Defesa Civil emite um alerta, o objetivo não é alarmar, mas garantir que a população esteja informada e pronta para agir. Por esse motivo, ignorar avisos e alertas em situações extremas pode colocar vidas em risco.