O número de pessoas contaminadas por norovírus a bordo do cruzeiro Serenade of the Seas, da Royal Caribbean, subiu para 100 nesta quarta-feira (1º), segundo o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), dos Estados Unidos.

Entre os afetados estão 94 passageiros e seis tripulantes, que apresentaram sintomas como vômito, diarreia e mal-estar durante a viagem de 13 dias, que saiu de San Diego em 19 de setembro e tem chegada prevista em Miami nesta quinta-feira (2).

A companhia informou que intensificou os protocolos de limpeza, isolou os doentes e coletou amostras para exames laboratoriais. “A saúde e a segurança de nossos hóspedes, tripulantes e das comunidades que visitamos são nossa maior prioridade”, disse a Royal Caribbean em nota.

O norovírus é altamente contagioso e pode se transmitir pelo contato direto com pessoas infectadas, superfícies contaminadas ou alimentos e bebidas. Os sintomas aparecem entre 12 e 48 horas após a exposição e incluem náusea, vômito, diarreia e dor abdominal.

O CDC alerta que o vírus se espalha rapidamente em ambientes fechados, como navios de cruzeiro, e embora geralmente cause doença de curta duração, os impactos em viagens podem ser significativos, exigindo isolamento de passageiros e reforço das medidas de prevenção.

Surtos recentes em cruzeiros

Este é o 19º surto gastrointestinal registrado em navios de cruzeiro neste ano, sendo 14 deles causados por norovírus, segundo a agência americana.

Navios de cruzeiro são obrigados a notificar casos de doenças gastrointestinais ao CDC, que publica alertas quando há mais de 100 passageiros afetados ou pelo menos 3% da ocupação contaminada — critério que se enquadra no episódio atual.

O Serenade of the Seas transporta 1.874 passageiros e 883 tripulantes. Apesar do surto, a viagem segue com chegada programada em Miami nesta quinta-feira.

Autoridades de saúde reforçam que higiene constante das mãos, consumo de água tratada e evitar contato com pessoas doentes são medidas essenciais para reduzir o risco de infecção.

O CDC e a Royal Caribbean orientam os passageiros a seguir todas as instruções da tripulação e informar qualquer sintoma imediatamente.





Histórico de surtos

No Brasil, surtos de norovírus também já ocorreram, como em agosto de 2021, no Rio Grande do Sul, onde cerca de duas mil pessoas foram contaminadas, provavelmente por ingestão de água contaminada.

O caso atual nos Estados Unidos reforça a atenção para a transmissão rápida do vírus em ambientes coletivos e fechados.