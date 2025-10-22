NDTV Homem finge a própria morte para ver quem iria ao seu enterro

Um veterano da Força Aérea Indiana decidiu realizar um experimento social inusitado para testar o afeto das pessoas ao seu redor. Mohan Lal, de 74 anos, fingiu a própria morte e organizou um funeral completo na vila de Konchi, no distrito de Gaya, na Índia. As informações são do Metro UK.

Seguindo todos os rituais tradicionais, Lal foi coberto com um lençol branco, colocado em um caixão decorado com guirlandas de flores e levado em procissão até um crematório. A encenação tinha um único objetivo: descobrir quantas pessoas compareceriam e quanta afeição ele realmente receberia em vida.

Acreditando que o veterano havia falecido, centenas de amigos e vizinhos compareceram ao funeral. No fim da cerimônia, para surpresa geral, Lal se levantou do caixão e revelou que estava vivo.

"Depois da morte, as pessoas carregam o corpo em uma padiola, mas eu quis presenciar isso ainda em vida — ver o quanto de respeito e carinho as pessoas têm por mim" , explicou o ex-militar aos meios de comunicação locais.





Após o susto, uma efígie simbólica foi queimada no crematório e os moradores participaram de um banquete comunitário oferecido pelo próprio Lal.

Respeitado na região por suas contribuições sociais, o veterano já havia financiado e construído um crematório bem equipado na vila, para facilitar a realização de funerais durante o período de chuvas. Moradores afirmam que ele é amplamente admirado por sua generosidade e engajamento com a comunidade.