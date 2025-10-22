As Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam um barco que navegava perto da costa da América do Sul, no Oceano Pacífico, na noite de terça-feira (21).
Segundo informações do secretário de Guerra, Pete Hegseth, na tarde desta quarta-feira (22), duas pessoas morreram no ataque à embarcação, que transportava drogas.
O secretário informou que o barco pertencia a uma “ organização terrorista ” e navegava em uma rota conhecida do tráfico internacional de drogas.
“Havia dois narcoterroristas a bordo no momento do ataque, que foi realizado em águas internacionais. Ambos os terroristas foram mortos e nenhuma força norte-americana foi ferida nesse ataque”, escreveu em uma rede social.
No entanto, o ponto exato do bombardeio não foi divulgado.
Ataque inédito
Esse é o primeiro ataque militar reportado no Pacífico desde que o governo do presidente Donald Trump iniciou uma nova ofensiva contra o tráfico de drogas na região.
Até então, bombardeios haviam sido feitos apenas na região do Caribe.
Em pouco mais de um mês, a operação já resultou em ao menos sete ataques na região e aumentou as tensões dos Estados Unidos com Venezuela e Colômbia.
O ataque aconteceu em meio ao aumento da presença militar americana no Caribe, que inclui destróieres com mísseis guiados, caças F-35, um submarino nuclear e cerca de 6,5 mil militares.
Não está claro por que o governo optou por um ataque neste caso, em vez de interceptar a embarcação com a Guarda Costeira.
Ataques no Caribe
Na semana passada, segundo agências internacionais, dois suspeitos de tráfico sobreviveram a um ataque americano no Caribe. Eles foram resgatados e levados a um navio de guerra dos Estados Unidos antes de serem repatriados para Colômbia e Equador.
Os ataques no Caribe já deixaram ao menos 32 mortos.
O governo Trump não detalhou a quantidade de drogas apreendidas nestas ações e nem quais evidências indicavam que as embarcações transportavam entorpecentes.