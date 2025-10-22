Reprodução/redes sociais O ataque foi confirmado pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth

As Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam um barco que navegava perto da costa da América do Sul, no Oceano Pacífico, na noite de terça-feira (21).

Segundo informações do secretário de Guerra, Pete Hegseth, na tarde desta quarta-feira (22), duas pessoas morreram no ataque à embarcação, que transportava drogas.



O secretário informou que o barco pertencia a uma “ organização terrorista ” e navegava em uma rota conhecida do tráfico internacional de drogas.



“Havia dois narcoterroristas a bordo no momento do ataque, que foi realizado em águas internacionais. Ambos os terroristas foram mortos e nenhuma força norte-americana foi ferida nesse ataque”, escreveu em uma rede social.



No entanto, o ponto exato do bombardeio não foi divulgado.



Ataque inédito

Esse é o primeiro ataque militar reportado no Pacífico desde que o governo do presidente Donald Trump iniciou uma nova ofensiva contra o tráfico de drogas na região.



Até então, bombardeios haviam sido feitos apenas na região do Caribe.

Em pouco mais de um mês, a operação já resultou em ao menos sete ataques na região e aumentou as tensões dos Estados Unidos com Venezuela e Colômbia.



O ataque aconteceu em meio ao aumento da presença militar americana no Caribe, que inclui destróieres com mísseis guiados, caças F-35, um submarino nuclear e cerca de 6,5 mil militares.







Não está claro por que o governo optou por um ataque neste caso, em vez de interceptar a embarcação com a Guarda Costeira.



Ataques no Caribe

Na semana passada, segundo agências internacionais, dois suspeitos de tráfico sobreviveram a um ataque americano no Caribe. Eles foram resgatados e levados a um navio de guerra dos Estados Unidos antes de serem repatriados para Colômbia e Equador.



Os ataques no Caribe já deixaram ao menos 32 mortos.

O governo Trump não detalhou a quantidade de drogas apreendidas nestas ações e nem quais evidências indicavam que as embarcações transportavam entorpecentes.