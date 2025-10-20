Ricardo Stuckert/PR - crédito Boulos, que foi nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência, com Lula e Márcio Macêdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta segunda-feira (20) o deputado federal Guilherme Boulos (Psol) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência.

A substituição já era uma decisão do presidente, mas ainda não havia sido oficializada, porque Lula ainda estava definindo o destino do atual ministro da pasta, Márcio Macêdo.

No fim da tarde desta segunda, antes do anúncio de Boulos à frente da pasta, Lula e Macêdo se reuniram, aumentando ainda mais os rumores de que a mudança naseria anunciada em breve.

A expectativa é que Macêdo, que deve concorrer a deputado federal por Sergipe em 2026, seja realocado para outro cargo no governo ou dentro do PT, onde o ainda ministro já ocupou a função de tesoureiro.



Estratégia



Antes da confirmação do seu nome no primeiro escalão do governo, Boulos participou de evento em que Lula anunciou a liberação de R$ 40 bilhões para o programa Reforma Casa Brasil, destinado à reforma de casas populares e residências de famílias de classe média, com renda de até R$ 9.600.



O deputado ajudou na formatação do projeto, inspirado em compromissos de sua campanha à Prefeitura de São Paulo em 2024.



Com assento no Planalto, a Secretaria-Geral cuida não só da burocracia da Presidência como também coordena a articulação política entre o governo e a sociedade civil, atuando diretamente na relação com os movimentos sociais.







A escolha do deputado é vista como uma movimentação estratégica, cujo objetivo é fortalecer a mobilização da base de esquerda, especialmente considerando as manifestações recentes organizadas por Boulos, como os atos contra a PEC da Blindagem e anistia.



A nomeação também é vista como oportunidade para ampliar a visibilidade de Boulos no cenário político nacional e aproximar o governo do eleitorado jovem.

O deputado é considerado uma importante liderança para o campo da esquerda.



Lula confirmou Boulos no governo antes de viajar para a Indonésia, nesta terça-feira (21). Na sexta (24), segue para a Malásia, onde vai participar da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).