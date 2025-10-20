Marcello Casal Jr. / Ag. Brasil Carteira de trabalho: vagas incluem ainda estágios e jovem aprendiz

O Governo do Rio de Janeiro divulgou, nesta segunda-feira (20), a oferta de 3.124 vagas de trabalho com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz no estado.

No total, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são 1.664 posições, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.



Também há oporunidades para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz; 1.460 vagas.



Destas, 250 são ofertadas pela Fundação Mudes e 1.210 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).



A Região Metropolitana concentra 69,6% das vagas: são 1.158 chances de trabalho, entre as quais 336 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD).



Para esse público, há posições como atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, operador de caixa, repositor de mercadorias, entre outras, com salários de até R$ 3.036.



Na mesma região, existem, ainda, opções para ampla concorrência, como analista de folha de pagamento, cozinheira, cuidador de idosos, encanador industrial e operador de central termelétrica, com salários que chegam a R$ 4.554.



Para quem busca emprego na região do Médio Paraíba, há 119 oportunidades com salário de R$ 3.036 e exigência do Ensino Fundamental completo.



Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 387 posições em Teresópolis, entre as quais as de açougueiro, carpinteiro e estoquista, também com remuneração média de R$ 3.036.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas esta semana estão distribuídas pelos setores de Serviços (58,3%) e Comércio (41,7%).



A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (42,1%), oferece até dois salários mínimos (53,3%) e exige experiência anterior (62,2%).



É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.





O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site da Secretaria, no campo Painel de Vagas.



Além disso, os interessados nas oportunidades de estágio, que é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE, também podem se informar pela internet.



A Fundação Mudes oferece 250 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar o site.



Já para as 1.210 oportunidades de estágio do CIEE, também para diferentes níveis de escolaridade e ainda oportunidades para jovem aprendiz, as informações mais detalhadas podem ser obtidas no site do CIEE.