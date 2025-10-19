Reprodução/Twitter Museu do Louvre

O Museu do Louvre, em Paris, foi fechado neste domingo (19) após um grupo de criminosos invadir o local e roubar joias da coleção imperial.

Segundo a imprensa francesa, nove peças da coleção de Napoleão e da imperatriz Eugénie foram levadas da Galeria de Apolo, que é onde ficam as joias da coroa francesa. Entre os itens levados estariam um colar, um broche e uma tiara.

O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, classificou o episódio como um "grande roubo" e afirmou que as peças tinham valor "inestimável" e faziam parte do "verdadeiro patrimônio" do país.

"Eles claramente fizeram um reconhecimento prévio. Parecem muito experientes", disse o ministro.

O roubo

A ação durou cerca de sete minutos. A quadrilha teria acessado o prédio por um canteiro de obras na fachada voltada para o Rio Sena e usado um elevador de carga para chegar diretamente à galeria.

Dois homens entraram na sala, enquanto um terceiro aguardava do lado de fora. Por volta das 9h30, eles arrombaram uma janela e fugiram em veículos de duas rodas.

Segundo o jornal Le Parisien, a coroa da imperatriz Eugénie chegou a ser levada, mas foi encontrada do lado de fora do museu, quebrada.

Nenhuma pessoa ficou ferida. O Ministério Público de Paris abriu investigação, e o inventário das peças roubadas continua em andamento.

O Louvre ainda não se pronunciou oficialmente e permanecerá fechado durante todo o domingo.

Galeria de Apolo

A Galeria de Apolo, projetada por Luís XIV após um incêndio, abriga algumas das joias mais valiosas da França, incluindo o diamante Regent, de 140 quilates, considerado um dos mais famosos do mundo, mas que, segundo fontes do museu, não foi levado.





O museu, que guarda mais de 33 mil obras, tem um histórico de furtos e tentativas de roubo. O mais famoso ocorreu em 1911, quando a Mona Lisa foi levada por um ex-funcionário e recuperada dois anos depois, em Florença.