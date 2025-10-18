Reprodução/PRF Ônibus tombou e ficou completamente destruído nas laterais

Um grave acidente de ônibus deixou 15 mortos na noite desta sexta-feira (17), na BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco. Conforme informado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Portal iG, o veículo tombou após o motorista perder o controle na altura do km 126,9.

O ônibus transportava 30 pessoas e seguia de Brumado (BA) com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE). Entre os mortos, há 11 mulheres e 4 homens. O número de feridos ainda não foi confirmado - as vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da região.

Segundo a PRF, o motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, retornou à pista, colidiu em um barranco de areia e tombou.

Reprodução/PRF Parte interna do ônibus ficou destruída

"Alguns passageiros foram arremessados do veículo, o que indica que poderiam estar sem o cinto de segurança", informou o órgão na nota enviada ao iG.

O motorista sofreu ferimentos leves, fez o teste do bafômetro - com resultado negativo - e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns após atendimento médico.





A rodovia ficou totalmente interditada entre 19h45 e 4h da madrugada deste sábado (18). Equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) atuaram no resgate e na remoção das vítimas.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.