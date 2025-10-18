Reprodução/redes sociais A ventania derrubou parte da cobertura da arquibancada

Parte da estrutura que cobria a arquibancada de um torneio de beach tennis realizado na Arena Beach Ribeirão, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, cedeu após um forte vendaval neste sábado (18).

De acordo com informações Defesa Civil, 8 pessoas ficaram feridas, sendo uma em estado grave, com trauma crânioencefálico.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a estrutura desabou. Logo em seguida, o público assustado deixou o campeonato, que teve que ser suspenso. Veja:





De acordo com nota divulgada pela organização do Sand Series Ribeirão Preto, após a queda da estrutura da arquibancada central, por conta do vendaval, uma evacuação coordenada pelo Corpo de Bombeiros foi realizada sem tumulto ou acidente.

A empresa divulgou que 9 pessoas ficaram feridas, foram atendidas no local e levadas para o Hospital Unimed. E completou que uma delas permanece em observação e as outras foram liberadas.







"O Sand Series Ribeirão Preto deseja uma pronta recuperação aos feridos e está oferecendo todo apoio ao fãs que estavam presentes no local", acrescentou a organização, no comunicado.



Segundo informações da Climatempo, os ventos no Aeroporto Leite Lopes atingiram 65 km/h durante a chuva desta tarde.





