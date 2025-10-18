Cerca de 12 crânios humanos foram encontrados em um apartamento na Rua Guarará, Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar encontrou os ossos na manhã deste sábado (18) e a suspeita é que tenham sido furtados de cemitérios. Os militares também encontraram uma caixa lacrada e fotografias em preto e branco arrancadas das lápides.As ossadas foram encontradas quando os militares foram até o apartamento de um homem que morreu na última segunda-feira (13), identificado como Maximiano de Sá Aguirre, 79, para fazer a perícia. A ocorrência foi registrada no 78° Distrito Policial, nos Jardins, os restos mortais foram encaminhados para análise no Instituto de Criminalística.
A Polícia Civil vai investigar quanto tempo os ossos estavam guardados no apartamento.