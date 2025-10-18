Polícia Militar de São Paulo Cranios encontrados pela Polícia

Cerca de 12 crânios humanos foram encontrados em um apartamento na Rua Guarará, Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste de São Paulo. A Polícia Militar encontrou os ossos na manhã deste sábado (18) e a suspeita é que tenham sido furtados de cemitérios. Os militares também encontraram uma caixa lacrada e fotografias em preto e branco arrancadas das lápides.

As ossadas foram encontradas quando os militares foram até o apartamento de um homem que morreu na última segunda-feira (13), identificado como Maximiano de Sá Aguirre, 79, para fazer a perícia. A ocorrência foi registrada no 78° Distrito Policial, nos Jardins, os restos mortais foram encaminhados para análise no Instituto de Criminalística.





A Polícia Civil vai investigar quanto tempo os ossos estavam guardados no apartamento.