DNIT/Reprodução Trecho da Rodovia Transbrasiliana (BR-153)

As rodovias BR-153/RS, conhecida como Transbrasiliana, e BR-480/RS passam por obras de recuperação e manutenção no norte do Rio Grande do Sul, com investimento de R$ 91,5 milhões do Governo Federal.

Os trabalhos envolvem limpeza da faixa de domínio e dos dispositivos de drenagem, implantação e manutenção da sinalização vertical e horizontal e reparos no pavimento, como tapa-buracos e recomposição do revestimento asfáltico.

Também está prevista a conclusão da obra de estabilização do paredão de rocha localizado no km 2 da BR-153/RS.

As intervenções, executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), abrangem os trechos do km 0 ao km 53,10 da BR-153/RS e do km 63,90 ao km 68,70 da BR-480/RS, contemplando os municípios de Marcelino Ramos, Severiano Almeida, Três Arroios, Gaurama, Erechim e Barão de Cotegipe.

Segundo o DNIT, as ações são essenciais para melhorar as condições de tráfego e a segurança dos motoristas, além de preservar a infraestrutura, considerada estratégica para integrar o norte do estado às demais regiões do país.

Impacto econômico e regional

A BR-480/RS tem papel fundamental no desenvolvimento econômico e logístico das cidades do interior gaúcho, ao facilitar o transporte de pessoas e mercadorias e reduzir custos e tempo de escoamento da produção agrícola.





Já a BR-153/RS, é uma das principais ligações do país de norte a sul. No estado, a via atua como corredor de transporte de cargas e passageiros, conectando o Rio Grande do Sul a outras regiões e fortalecendo o escoamento de produtos agrícolas, industriais e manufaturados, o que contribui para o crescimento da economia local e nacional.