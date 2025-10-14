Reprodução Redes Sociais Dr Furlan lidera para governo do Amapá



A nova pesquisa de intenção de voto para o governo do Amapá, realizada entre os dias 11 e 13 de outubro pelo instituto de pesquisa Real Time Big Data, aponta Dr. Furlan (MDB) na liderança com 65% das intenções de voto. O atual governador Clécio Luís (Solidariedade) aparece com 27%, uma diferença expressiva de 38 pontos percentuais.

Cenário para Governador: Furlan abre vantagem histórica

No principal cenário estimulado para o Governo do Amapá , Dr. Furlan (MDB) aparece com 65% das intenções de voto. Uma vantagem significativa sobre o atual governador Clécio Luís (SD), que registra 27%. Nulos e brancos somam 4%, o mesmo percentual de eleitores que se dizem não saber ou não responderam (NS/NR).

A análise de votabilidade aprofunda o abismo entre os dois principais concorrentes. Furlan demonstra uma base de apoio sólida: 36% afirmam que votariam “com certeza” no candidato do MDB , e outros 39% “poderiam votar” nele.

Já Clécio Luís enfrenta um desafio de conversão de votos muito maior. Apenas 14% dos eleitores indicam que votariam “com certeza” no atual governador , e a sua taxa de “Não Votaria” é de 44%, o maior índice entre os dois nomes testados.

Rejeição e votabilidade: um governo bem avaliado, mas com resistência

Apesar de ter boa avaliação administrativa, Clécio Luís enfrenta uma rejeição alta: 31% dos eleitores afirmam que não votariam nele de forma alguma, enquanto Dr. Furlan tem 14%.



Na análise de votabilidade, o contraste é evidente. 36% dos amapaenses votariam com certeza em Furlan, e outros 39% poderiam votar, o que lhe garante um potencial eleitoral que beira três quartos do eleitorado.



Já o governador Clécio apresenta apenas 14% de voto certo, e enfrenta uma barreira de 44% que rejeitam seu nome — um dado que sinaliza desgaste político após anos de exposição e desafios de gestão em um estado de forte dependência administrativa da capital.

Disputa pelo Senado: Rayssa Furlan e Randolfe Rodrigues Lideram Cenário Duplo

A pesquisa também projetou o cenário para o Senado Federal, que terá duas vagas em disputa no próximo pleito.

No cenário estimulado , a liderança é de Rayssa Furlan (Podemos), que desponta com 29% das intenções de voto. Em segundo lugar, está Randolfe Rodrigues (PT), com 21%.

Em seguida, aparecem:

Lucas Barreto (PSD) com 11%.

Waldez Góes (PDT) com 8%.

Acácio Favacho (MDB) com 6%.

Nulos e brancos somam 7%, e os eleitores que não sabem ou não responderam (NS/NR) chegam a 18%. Na divisão dos votos para as duas cadeiras, a tendência de favoritismo se confirma:

Rayssa Furlan tem 37% para o primeiro voto e 21% para o segundo voto.

Randolfe Rodrigues aparece com 28% para o primeiro voto e 13% para o segundo voto.

A polarização entre os líderes, que juntos somam a maior parte dos primeiros votos, antecipa uma disputa acirrada pelas duas vagas disponíveis.