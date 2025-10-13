TikTok Vídeo mostra crocodilo devorando cachorro em lago

Um vídeo que circula nas redes sociais chocou internautas ao mostrar o momento em que um crocodilo sai das águas de um lago no Sudeste Asiático e devora um cachorro que passeava às margens. O animal, que aparentemente estava solto e acompanhado de um morador local, foi surpreendido pelo réptil em um ataque rápido e silencioso.





De acordo com testemunhas, o cão não teve chance de reagir: em poucos segundos, o crocodilo o arrastou para dentro da água, desaparecendo logo em seguida. A gravação, feita por pessoas que estavam próximas, rapidamente viralizou, gerando comoção e discussões sobre a falta de sinalização e barreiras de proteção em áreas onde há presença desses predadores.

Nas redes, muitos usuários lamentaram o destino do cachorro e criticaram a ausência de medidas de segurança. Outros destacaram que o ataque foi um comportamento natural do animal selvagem em seu habitat, reforçando a necessidade de manter distância de locais onde crocodilos são comuns.





O Sudeste Asiático é uma das regiões do mundo com maior concentração de crocodilos, especialmente o crocodilo-de-água-salgada (Crocodylus porosus), espécie conhecida por sua agressividade e tamanho impressionante.

Esses répteis habitam rios, manguezais e lagos costeiros de países como Indonésia, Tailândia, Malásia e Filipinas. Embora ataques a humanos e animais domésticos não sejam diários, eles ocorrem com relativa frequência em áreas rurais e zonas de transição entre comunidades e habitats naturais.