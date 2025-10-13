BOMBEIROS MILITAR/GOVERNO DO TOCANTINS Bombeiros fazem buscas por desaparecidos no rio Tocantins - 23/12/24





Dois homens morreram após serem atingidos por um raio enquanto pescavam no rio Tocantins, próximo à cidade de Filadélfia, no norte do estado. O caso aconteceu no sábado (11), e os corpos foram encontrados neste domingo (12), segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Três amigos estavam pescando quando um raio atingiu o barco. Duas vítimas, identificadas como Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram na hora. Os corpos ficaram submersos no rio após o impacto.

Um terceiro homem sobreviveu, mas sofreu queimaduras pelo corpo. Ele foi socorrido por outras pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico de emergência. De acordo com a Polícia Militar, o estado de saúde dele é estável. O nome do sobrevivente não foi divulgado.

As equipes de mergulho dos Bombeiros iniciaram as buscas ainda no sábado e localizaram os corpos das vítimas na manhã de domingo (12). A perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local.