Reprodução/Instagram/@realdonaldtrump Donald Trump.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo que a guerra na Faixa de Gaza “acabou”, ao embarcar no Air Force One com destino a Israel e ao Egito para participar das celebrações relacionadas ao acordo de cessar-fogo e à libertação de reféns.

Questionado por repórteres se estava confiante no fim do conflito entre Israel e o Hamas, Trump respondeu: “A guerra acabou. Certo? Vocês entenderam isso?” .

A comitiva norte-americana na viagem ao Oriente Médio inclui o secretário de Estado, Marco Rubio, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e outros integrantes de alto escalão do governo.

Trump decolou da Joint Base Andrews, em Maryland, com previsão de chegar a Israel antes do início das liberações de reféns e, em seguida, participar de uma cúpula multinacional no Egito sobre o fim da guerra. O encontro contará com a presença de países ocidentais, árabes e muçulmanos — mas sem representantes de Israel.

Antes de embarcar, o presidente disse que há entusiasmo generalizado em torno do acordo. Segundo ele, 500 mil pessoas participaram entre ontem e hoje de manifestações em Israel — uma referência ao ato realizado em Tel Aviv, onde o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, discursou.

Trump também declarou que países árabes e muçulmanos celebraram o momento e destacou a reação incomum: “Todo mundo está comemorando ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu antes. Geralmente, se um lado comemora, o outro não. Desta vez, todos estão impressionados e animados, e é uma honra fazer parte disso” .