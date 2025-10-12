Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil Ciclone trará vento em seis estados nesta segunda-feira.

Um ciclone extratropical está se formando neste domingo (12) junto à província de Buenos Aires, na Argentina, e vai influenciar o tempo no Sul e no Sudeste do Brasil no começo da semana. As informações são do Metsul.

Conforme a empresa, o ciclone não será intenso. Os dados analisados dos modelos meteorológicos indicam que o centro de baixa pressão com 977 hPa na foz do Rio da Prata nesta segunda-feira (13).





Como consequência, não são esperados ventos tão fortes quanto os registrados nos quatro grandes ciclones que atingiram o Sul do Brasil nos últimos meses. O primeiro ocorreu no final de maio, o principal em 28 de julho, outro entre 19 e 20 de agosto e o último na primeira semana de setembro. Todos tiveram rajadas de vento acima de 100 km/h.

Isso não significa que não haverá vento forte. O campo de vento do ciclone extratropical passará a atuar no Sul do Brasil nesta segunda-feira e a ventania deve atingir pontos do Sudeste do país.

A circulação de ventos do ciclone deixará a segunda-feira ventosa no Rio Grande do Sul, com rajadas entre 40 km/h e 70 km/h na maior parte do estado. Em algumas áreas do Sul e do Leste gaúcho, os ventos podem chegar a 80 km/h ou mais em rajadas isoladas.

Em Porto Alegre, os ventos ficarão fortes durante a segunda-feira, com rajadas de 60 km/h a 70 km/h, podendo ser ainda mais fortes em alguns pontos devido à topografia.

O período mais ventoso do dia nesta segunda-feira no Sul e Leste do Rio Grande do Sul deve ocorrer entre a manhã e a tarde, com ventos diminuindo gradualmente à noite.

Com esses ventos, podem ocorrer cortes de energia, queda de árvores, entre outros transtornos isolados e pouco significativos.

Na segunda-feira, os ventos podem soprar fortes no Leste de Santa Catarina e do Paraná, com rajadas entre 40 km/h e 60 km/h na maior parte das áreas. Ventos mais intensos são esperados nas regiões montanhosas da Serra do Mar, em suas encostas e trechos da costa.

Os dados analisados pela MetSul apontam que o vento pode soprar forte na segunda-feira, no estado de São Paulo, especialmente na capital, Grande São Paulo e pontos Leste paulista como a Serra do Mar. As rajadas devem ficar entre 60 km/h e 80 km/h, podendo resultar em cortes de luz e quedas de árvores.

O vento deve se intensificar em São Paulo pela manhã, e as rajadas mais fortes devem ocorrer à tarde, e diminuir à noite.

Na segunda-feira, também pode ventar forte em áreas do Sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. As rajadas devem ficar entre 50 km/h e 60 km/h, mas isoladamente, podem ser mais fortes.



