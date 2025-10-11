Reprodução/Youtube Lula participou de eventos na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma audiência com o Papa Leão XIV na próxima segunda-feira (13), durante sua passagem por Roma. A informação foi confirmada oficialmente pelo Vaticano.

A viagem do presidente à Itália inclui participação no Fórum Mundial da Alimentação e compromissos com a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, realizados no âmbito da Semana Mundial da Alimentação da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura).

De acordo com a Santa Sé, o encontro com o pontífice ocorrerá enquanto Lula cumpre a agenda internacional ligada ao tema. A conversa deve tratar de pautas como segurança alimentar, redução da pobreza, desigualdade social e cooperação internacional, áreas nas quais há convergência entre o governo brasileiro e o Vaticano.

Será a primeira reunião entre Lula e Leão XIV, que sucedeu o Papa Francisco. Em mandatos anteriores, o presidente já se encontrou com João Paulo II, Bento XVI e Francisco, em diferentes contextos políticos.

Lula embarcou para a Itália neste sábado e deve retornar ao Brasil ainda na noite de segunda-feira.

Agenda semanal

Assim que desembarcar em Brasília, o presidente tem compromissos previstos com a equipe econômica para discutir a derrota da medida provisória do IOF no Congresso. Outro ponto da agenda interna é o encaminhamento da escolha do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), após o anúncio da aposentadoria de Luís Roberto Barroso.