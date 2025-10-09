DIVULGAÇÃO/HARIBO Balas de gelatina sabor cola

Um homem de 33 anos foi internado em estado grave após consumir sozinho 3 kg de balas de gelatina em apenas três dias, em Yorkshire, na Inglaterra. Identificado como Nathan Rimmington, motorista de caminhão, ele passou seis dias na UTI do Hospital Rotherham, após o que descreveu como uma "overdose" de doces.

Em entrevista ao jornal Mirror, Rimmington contou que comprou um pacote gigante da guloseima pela Amazon por £18 (cerca de R$ 128). O produto, destinado a pequenos comércios, contém o equivalente a 10.461 calorias.

"Eu simplesmente estava com vontade de comer balas de cola. Vi esse pacote grande e fiquei animado esperando a entrega. Eu nem gosto tanto de doce, só estava com vontade dessas balas", relatou.

Poucos dias depois, ele começou a sentir dores abdominais intensas, suor excessivo e aumento repentino da pressão arterial.

"No dia seguinte, estava em agonia absoluta. Quando chegou quarta-feira, eu não conseguia nem sair da cama e estava suando, foi horrível", contou. Ao procurar atendimento médico, Nathan chegou a se deitar no chão da sala de espera pelas dores.

Exames revelaram níveis anormais de gelatina no organismo de Nathan. Segundo os médicos, a substância pode causar bloqueios intestinais quando consumida em excesso. O diagnóstico final foi de diverticulite aguda, uma inflamação súbita e infecciosa do intestino grosso.

Durante o tratamento, Rimmington ficou em jejum absoluto e recebeu medicação para estabilizar a pressão e controlar as febres altas. Após seis dias na UTI, ele recebeu alta.





Hoje, o britânico afirma que não consegue mais ver balas de gelatina sem lembrar do episódio. "Acho que desenvolvi um tipo de trauma", brincou.